ANGEL'S ENVY® DÉVOILE L'EXPANSION DE 8,2 MILLIONS DE DOLLARS DE SA MAISON DE MARQUE ET SA PREMIÈRE DISTILLERIE VIRTUELLE DANS LE DECENTRALAND

« ANGEL'S ENVY a connu une croissance significative au cours des dernières années, et cette croissance ne fera que s'amplifier avec l'expansion de notre maison de marque, car nous pouvons désormais mieux répondre à la demande incroyable des visiteurs qui souhaitent visiter nos installations et découvrir notre distillerie. Nous sommes fiers de faire partie d'une communauté aussi forte à Louisville et nous continuerons à investir dans notre ville natale », a déclaré Gigi DaDan, directeur général d'ANGEL'S ENVY. « Nous sommes ravis de lancer la méta-distillerie ANGEL'S ENVY à l'occasion de la Journée nationale du bourbon et nous avons hâte de participer et de célébrer le bourbon avec de nouveaux publics du monde entier grâce à cette expérience virtuelle. »

L'expansion de la maison de marque ANGEL'S ENVY créera environ 20 nouveaux emplois à Louisville et comprendra de nouveaux espaces et de nouvelles expériences pour les invités, tels qu'une plus grande zone de vente au détail, cinq nouvelles salles de dégustation, un espace bar supplémentaire, un espace événementiel et une cuisine de restauration complète, ainsi qu'une salle réservée à l'expérience « Bottle Your Own » d'ANGEL'S ENVY, qui offrira désormais aux invités la possibilité de remplir leurs propres bouteilles avec un bourbon Single Barrel exclusif à la distillerie. ANGEL'S ENVY a travaillé avec Joseph & Joseph, Contagious et Sullivan & Cozart sur la conception et la construction de l'expansion ; la construction a commencé fin 2020. Les visiteurs peuvent désormais en savoir plus sur les expériences de la distillerie, réserver des visites et s'informer sur les événements privés sur le site angelsenvy.com/distillery .

Avec le lancement de la méta-distillerie ANGEL'S ENVY, la marque de bourbon super-premium devient la première du portefeuille de marques de Bacardi à créer une maison de marque dans le métavers. Les utilisateurs (âgés de plus de 21 ans) sont invités à participer à une série d'expériences ludiques telles que le défi de brassage, la personnalisation des fûts dans la salle de mise en barrique et la recherche d'ingrédients pour créer des cocktails. En outre, les utilisateurs ont la possibilité de planter des chênes blancs virtuels autour de la distillerie, en corrélation avec les arbres plantés dans la vie réelle grâce à l'initiative « Toast the Trees » d'ANGEL'S ENVY, un programme créé en 2014 pour sensibiliser à l'importance d'une population de chênes blancs en bonne santé pour préserver l'avenir du bourbon. ANGEL'S ENVY s'est associé à Terrazero Technologies Inc. , une société technologique de services et produits du métavers et un studio de développement d'expériences, pour créer la méta-distillerie ANGEL'S ENVY.

« Nous sommes ravis d'accueillir la première distillerie du Decentraland avec la méta-distillerie ANGEL'S ENVY », a déclaré Adam de Cata, responsable des partenariats de la Decentraland Foundation. « Comme nous l'avons constaté au cours des derniers mois, les gens veulent s'engager dans le métavers avec des activités et des biens qu'ils peuvent associer à cette réalité. La méta-distillerie ANGEL'S ENVY crée une nouvelle façon pour les gens de participer et de célébrer dans le métavers. »

Tout au long de l'expérience, facilement accessible aux utilisateurs du Decentraland, qu'ils soient novices ou confirmés, les participants gagneront des badges virtuels, un jeton POAP et des vêtements NFT personnalisés gratuits. Les utilisateurs aux États-Unis pourront acheter des articles physiques dans la boutique en ligne ANGEL'S ENVY et se faire livrer un cocktail du métavers à domicile par Cocktail Courier . Ils peuvent également participer au tirage au sort d'un kit de mixologie ANGEL'S ENVY. Vous trouverez plus d'informations sur la manière d'accéder à l'expérience et d'y participer ici .

À propos d'ANGEL'S ENVY

ANGEL'S ENVY est un distillateur artisanal basé à Louisville, Kentucky, qui produit des whiskeys affinés. Cofondée en 2010 par le défunt maître-distillateur Lincoln Henderson et son fils Wes Henderson, la société est née d'un projet passionné qui associait l'attachement et la connaissance de l'industrie profondément ancrés dans leur famille à une vision innovante de la fabrication et de la finition du bourbon. Aujourd'hui, l'équipe d'ANGEL'S ENVY continue à produire ses produits phares primés, notamment le Kentucky Straight Bourbon Finished in Port Wine Barrels et le Rye Whiskey Finished in Caribbean Rum Casks, ainsi qu'une variété de produits spéciaux innovants.

ANGEL'S ENVY a ouvert les portes de sa maison de marque, la première distillerie de whisky à pleine production dans le centre-ville de Louisville, en 2016. En juin 2022, ANGEL'S ENVY a terminé une expansion de 8,2 millions de dollars de sa maison de marque, doublant ainsi sa capacité d'accueil annuelle. La distillerie ANGEL'S ENVY est située au 500 East Main Street.

Le whisky ANGEL'S ENVY est disponible dans les 50 états américains et sur plusieurs marchés internationaux. Il est produit par la Louisville Distilling Company, une filiale de Bacardi Limited.

