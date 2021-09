Angel Yeast améliore le bien-être général et les performances athlétiques avec des flocons de levure nutritionnelle

Le marché des flocons de levure nutritionnelle a bondi ces dernières années en raison de la recherche en cours sur les avantages de ce complément alimentaire. Selon Report Linker, le segment de la levure nutritionnelle devrait être le marché à la croissance la plus rapide entre 2020 et 2025, avec une popularité croissante en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

« Au fur et à mesure que nous approfondissons notre compréhension des avantages de la levure nutritionnelle, nous avons constaté une demande croissante pour le produit, en particulier de la part des groupes de passionnés de sport et de végétariens. Angel Yeast considère les flocons de levure nutritionnelle comme un complément nutritionnel et diététique, et nos derniers produits et technologies de production innovants sont conçus pour répondre à ce marché en pleine croissance », a déclaré Jimmy Fu, responsable des activités d'Angel Human Health à l'étranger.

La levure nutritionnelle est dérivée de souches pures spécialement sélectionnées de saccharomyces cerevisiae et obtenue par un procédé breveté à partir de mélasse de canne à sucre ou de betterave. Elle est riche en vitamines B complètes et en bio-minéraux, en plus d'être une excellente source de protéines et de fibres alimentaires, avec 40 % à 50 % de protéines et 30 % à 35 % de fibres par portion. Le produit est également faible en gras, en cholestérol et en calories, et certifiés sans OGM, casher et halal. De plus, la levure nutritionnelle est respectueuse de l'environnement et favorise le développement durable avec des émissions de carbone, une occupation des terres agricoles et une consommation d'eau plus faibles par rapport aux autres sources de protéines animales.

Les flocons de levure nutritionnelle et la technologie de production d'Angel Yeast sont le résultat d'années de recherche réalisée par l'équipe de science alimentaire et de nutrition de l'entreprise. Les flocons sont dérivés en séchant au tambour de la levure nutritionnelle avec des polysaccharides de levure, qui offre une rigidité et une résistance supérieures. Le résultat est un produit qui conserve toute la valeur nutritive de la levure, tout en bénéficiant d'une forte saveur de fromage et de noisette, et d'un goût croquant.

Les flocons de levure nutritionnelle peuvent augmenter la satiété et fournir une nutrition continue pour alimenter la performance athlétique. Pendant ce temps, sa saveur de fromage en fait un favori parmi les végétariens, les végétaliens et les flexitariens, qu'il soit saupoudré de maïs soufflé et de chips de chou frisé ou ajouté à des sauces, des jus et des smoothies.

Angel Yeast a plus de 30 ans d'expérience dans le développement et la production de levure et de dérivés de levure. La société dispose de 11 bases de production avancée internationales en Chine, en Égypte et en Russie, et fournit des produits et des services pour 150 pays et régions. Avec une gamme de produits diversifiée, Angel Yeast répond aux besoins nutritionnels de différentes personnes tout en offrant une variété d'options pour les fabricants de produits alimentaires.

Fondée en 1986, Angel Yeast Co., Ltd est spécialisée dans la production de levure et de dérivés de levure. Sa gamme de produits comprend la levure et les ingrédients de boulangerie, les dim sum et les assaisonnements chinois, les extraits de levure salée, la santé humaine, la nutrition animale, la nutrition végétale, les spiritueux distillés et les biocarburants, la nutrition microbienne et les enzymes.

