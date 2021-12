Angel Yeast investiert in ein neues Enzymprojekt mit einer jährlichen Produktionskapazität von 5.000 Tonnen

YICHANG, China, 23. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Angel Enzyme Preparation (Yichang) Co., Ltd. („Angel Enzyme Preparation"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Angel Yeast Co., Ltd., ist mit dem Bau seines neuen umweltfreundlichen Produktionsprojekts im Angel Biotechnology Industrial Park, Xiaoting District, Yichang City, das im September 2021 begonnen wurde, gut vorangekommen. Nach seiner Fertigstellung wird das Projekt eine jährliche Enzymproduktion von 5.000 Tonnen ermöglichen und den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens in der Enzympräparate- und Biotechnologiebranche erheblich steigern.