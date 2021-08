Angel Yeast kündigt Erwerb von Bio Sunkeen an

YICHANG, China, 25. August 2021 /PRNewswire/ -- Angel Yeast Co., Ltd („Angel Yeast")(en.angelyeast.com), ein börsennotiertes High-Tech-Hefeunternehmen in China, hat vor kurzem bekannt gegeben, dass es ein Joint-Venture-Unternehmen gegründet hat, um 100 Millionen RMB (15,4 Millionen US-Dollar) in den Erwerb von Shandong Bio Sunkeen Co, Ltd („Bio Sunkeen") zu investieren. Auf diese Weise will das Unternehmen seine Produktionskapazitäten optimieren und seine Position in der Branche weiter festigen und stärken.