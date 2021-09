Angel Yeast lance le Saccharomyces Boulardii Bld-3 breveté, une souche de levure probiotique efficace contre la diarrhée

« Saccharomyces boulardii (S. boulardii) est un type de probiotique qui a été considéré comme une intervention nutritionnelle cruciale dans le traitement de la diarrhée. La nouvelle souche de levure probiotique développée par Angel Nutrition & Health Technical Center, S. boulardii Bld-3, est un autre ajout révolutionnaire à la famille S. boulardii qui s'est avéré efficace pour accélérer la guérison de la diarrhée aiguë et qui est bénéfique pour la santé intestinale à long terme », a déclaré le Dr Zhang Yan, directeur technique d'Angel Nutritech, créée en 1992 par Angel Yeast, qui se concentre sur la nutrition humaine et la santé, afin de développer et de fournir des produits finis spécialisés aux industries mondiales de soins humains.

COVID-19 a incité davantage de personnes à faire attention à leur santé et à se concentrer sur les mesures de précaution et les produits de santé qui préviennent les maladies et renforcent leur système immunitaire. Sur Google Trends, les requêtes de recherche « santé intestinale » et « probiotique » ont connu plusieurs pics pendant la pandémie. En ce qui concerne les soins de santé gastro-intestinaux, les recherches par mot clé liées aux probiotiques ont également atteint un niveau record cette année, ce qui témoigne d'une reconnaissance accrue de leur capacité robuste à restaurer et à maintenir un système digestif sain pour les humains.

L'utilisation de S. boulardii pour la prise en charge des adultes et des enfants souffrant de diarrhée est largement prescrite par les médecins et les gastro-entérologues depuis des décennies et son efficacité pour combattre un éventail de troubles gastro-intestinaux est bien documentée dans la littérature médicale. Une étude publiée dans le Chinese Journal of Pediatrics conclut que certains types de probiotiques peuvent réduire la sévérité et la durée de la diarrhée. Parmi eux, Lactobacillus rhamnosus GG et S. boulardii sont les deux probiotiques les plus efficaces pour le traitement anti-diarrhée.

Contrairement aux probiotiques Lactobacillus, le S. boulardii Bld-3 d'Angel est développé à l'aide du procédé à lit fluidisé à basse température. La technologie de protection unique de l'entreprise lui permet de former rapidement une enveloppe de levure dense qui renferme les probiotiques de levure active piégés à l'intérieur. Ce procédé renforce la résistance de la levure à l'acide gastrique et aux sels biliaires, ce qui lui permet d'être utilisée dans une grande variété de produits probiotiques finaux.

La S. boulardii Bld-3 d'Angel est un ingrédient approprié pour une large gamme de compléments alimentaires probiotiques. Grâce à la taille plus importante des probiotiques de type levure, qui est dix fois plus grande que celle des probiotiques de type Lactobacillus, ils sont plus susceptibles de former un effet d'occupation de l'espace dans le tractus intestinal et sont résistants aux antibiotiques.

L'un des plus grands fournisseurs mondiaux de dérivés de levure, Angel Yeast possède plus de trois décennies d'expérience dans le développement et la production de produits à base de levure. Outre S. boulardii Bld-3, Angel Yeast produit également des Saccharomyces cerevisiae probiotiques et d'autres gammes étendues d'ingrédients de levure fonctionnels, avec plusieurs nouveaux produits en préparation, notamment Kluyveromyces marxianus. À l'heure actuelle, les produits probiotiques fabriqués par Angel Yeast ont été vendus en Europe et en Amérique du Nord.

À propos d'Angel Yeast

Fondée en 1986, Angel Yeast Co., Ltd est spécialisée dans la production de levure et de dérivés de levure. Sa gamme de produits comprend la levure et les ingrédients de boulangerie, les solutions chinoises de dim sum, les extraits de levure à base de sarriette, la santé humaine, la nutrition animale, les soins des plantes, la brasserie et les biocarburants, la nutrition microbienne et les enzymes. À l'heure actuelle, Angel Yeast dispose de 11 bases de production avancées internationales en Chine, en Égypte et en Russie, et fournit des produits et services à plus de 150 pays et régions dans le monde.

