Angel Yeast prend des mesures à faibles émissions de carbone pour promouvoir le développement durable mondial

« En tant que leader mondial de l'innovation dans le domaine de la levure, qui se consacre à offrir des produits à base de levure sains et nutritifs aux clients du monde entier, Angel Yeast partage la responsabilité mondiale de faire progresser le développement durable en poursuivant notre engagement à réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone. La reconnaissance du ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information marque une autre étape importante pour Angel Yeast dans notre effort pour aider la Chine et le monde à accélérer le mouvement vers l'objectif de carboneutralité », a déclaré Xiao Minghua, directeur général d'Angel Yeast.

Pour se transformer en usine écologique, Angel Yeast a augmenté ses investissements afin d'équiper ses installations de fabrication d'une pléthore de solutions de réduction des émissions de carbone, y compris l'adoption d'équipements permettant de réaliser des économies d'énergie, et de systèmes de récupération de la chaleur et de la pression résiduelles – afin de réduire la consommation d'énergie et de soutenir ses nouveaux besoins de production d'énergie verte. La Société a augmenté l'utilisation de l'énergie solaire tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles. La technologie améliorée de réduction de la vapeur permet aux usines d'Angel Yeast de récupérer la chaleur résiduelle générée pendant la production, ce qui augmente l'efficacité énergétique et réduit la consommation de vapeur. Pendant ce temps, Angel Yeast est également en mesure de permettre une utilisation en cascade de l'énergie en équipant ses usines avec la dernière technologie de recyclage de l'eau.

En 2021, Angel Yeast a lancé un projet d'installation de ventilateurs de lévitation magnétique pour deux bases de production à Suixian et Binzhou. Désormais, toutes les usines d'Angel Yeast sont équipées de ventilateurs de lévitation magnétique. La même année, Angel Yeast a installé des refroidisseurs à suspension magnétique pour sa ligne de production de levure à Chongzuo et amélioré l'automatisation des chaudières pour sa société basée en Egypte. L'année a également été marquée par la mise en œuvre de vingt-huit révisions technologiques par Angel Yeast pour ses usines dans toutes les régions, ce qui a entraîné une réduction de 19 700 tonnes des émissions de CO 2 , réduisant la consommation d'énergie par tonne de levure de 1,4 %, la vapeur de 2,5 % et la consommation d'eau de 3,1 %.

Angel Yeast a entrepris une expansion majeure de la production d'énergie renouvelable, remplaçant les combustibles fossiles par des sources d'énergie propre. Ses installations de traitement des eaux usées utilisent la technologie de fermentation anaérobie pour traiter les eaux usées organiques afin de produire du biogaz, qui est réutilisé dans des chaudières à biogaz pour produire de la vapeur, remplaçant la vapeur produite au charbon et externalisée. Angel Yeast encourage également l'utilisation de biomasse dans les chaudières afin de réduire davantage l'utilisation de combustibles fossiles. Les mesures ont aidé la Société à recycler 16,89 millions de mètres cubes de biogaz en 2021, soit une baisse de 21,7 % par rapport à l'année précédente, réduisant ainsi de 27 000 tonnes de CO 2 et de 88 000 tonnes de vapeur produite à partir du charbon et sous-traitée.

Avec la technologie de réutilisation des eaux usées de levure, Angel Yeast recycle la matière organique dans les eaux usées de fermentation de levure pour produire des engrais pour les cultures, ouvrant la voie à la construction d'une chaîne d'approvisionnement circulaire. En 2021, la société a produit 277 000 tonnes d'engrais organiques à base de levure grâce à cette méthode.

Fondée en 1986, Angel Yeast Co., Ltd est spécialisée dans la production de levure et de dérivés de levure. Sa gamme de produits comprend la levure et les ingrédients de boulangerie, les solutions pour les dim sum et les assaisonnements chinois, les extraits de levure salée, les spiritueux distillés et les biocarburants, les enzymes, et des solutions pour la santé humaine, la nutrition animale, la nutrition végétale et la nutrition microbienne.

