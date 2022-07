Angel Yeast présente ses dernières innovations en matière de nutriments de fermentation au salon Bio China 2022

JINAN, Chine, 29 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), un fabricant de levure et d'extrait de levure coté en bourse au niveau mondial, a présenté ses derniers produits et solutions de nutriments de fermentation au Bio China 2022, un salon dédié à la fermentation et à la biotechnologie qui s'est tenu à Jinan, dans la province du Shandong.

Lors de l'exposition de mi-juillet, l'entreprise a présenté une gamme de nouveaux produits, notamment des peptones dérivées de levure, une innovation révolutionnaire du secteur, un tout nouvel hydrolysat de protéines végétales, le premier hydrolysat de levure conçu pour la culture cellulaire, et de la poudre de levure à usage industriel.

« Nous sommes honorés de participer au salon et nous sommes ravis de pouvoir rencontrer et discuter avec nos partenaires commerciaux et pairs de l'industrie. Angel Yeast est depuis longtemps engagé à créer une vie saine grâce à l'innovation. Depuis de nombreuses années, nous travaillons sur la recherche et le développement dans les principaux domaines de la fermentation microbienne qui améliorent la qualité de vie et la santé, tels que les ingrédients alimentaires et les produits d'alimentation animale, les biomédicaments, la biochimie, l'agriculture biologique et la culture alimentaire, a déclaré Xianwu Qin, ingénieur en chef chez Angel Yeast.

La plupart des consommateurs ne maitrisent peut-être pas bien les nutriments de fermentation. En réalité, ces produits sont essentiels à notre vie et à notre santé au quotidien », a-t-il ajouté Il a également expliqué que les produits nutritifs de fermentation étaient des ingrédients clés pour la production d'insuline, d'acide hyaluronique, de vitamines, de probiotiques et de vaccins, entre autres.

« Nous pensons que notre innovation se traduira par une vie plus saine pour tous. »

Lors du salon, Angel Yeast a également annoncé de nouvelles mesures pour faire progresser le secteur, notamment la construction d'une chaîne de production intelligente pour les sources d'azote végétal à Binzhou, dans la province du Shandong. La chaîne de production sera opérationnelle d'ici octobre.

Avec une capacité de 5 000 tonnes, elle devrait générer des produits d'azote végétal de haute qualité, dont une large gamme de peptones dérivées du soja, du blé, du maïs du pois. Les produits à base d'azote végétal d'Angel Yeast peuvent être combinés à des nutriments de fermentation provenant de levure pour améliorer leur performance et leur efficacité en aval.

L'entreprise se tourne également vers le secteur biomédical. Ses poudres d'extrait de levure et ses hydrolysats de protéines de levure ont été employés avec succès dans des vaccins et autres produits biologiques.

À propos d'Angel Yeast

Fondée en 1986, Angel Yeast Co., Ltd est spécialisée dans la production de levure et de dérivés de levure. Sa gamme de produits comprend la levure et les ingrédients de boulangerie, les dim sum et assaisonnements chinois, les extraits de levure salée, des produits de santé humaine, des produits d'alimentation animale, des spiritueux distillés et biocarburants, des nutriments de fermentation et des enzymes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1868294/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg

SOURCE Angel Yeast