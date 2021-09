Angel Yeast verbessert das allgemeine Wohlbefinden und die sportliche Leistung mit Nährhefeflocken

Ein ideales Sporternährungs- und vegetarisches Nahrungsergänzungsmittel für die wachsende Marktnachfrage

YICHANG, China, 24. September 2021 /PRNewswire/ -- Nach jahrelanger Forschung und Entwicklung hat Angel Yeast Co, Ltd („Angel Yeast") (en.angelyeast.com), ein börsennotiertes Hightech-Hefeunternehmen in China, sein neues Sortiment an Nährhefeflocken und innovativen Produktionstechnologien auf den Markt gebracht. Die nährstoffreichen Hefeflocken mit ihrem einzigartigen Geschmack sind ideal für die Sporternährung und als Nahrungsergänzung für Vegetarier.