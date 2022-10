Anglian Water travaille avec Appian pour réduire les émissions liées au cycle de vie de ses infrastructures de 63%

Appian aide également Anglian Water à atteindre son objectif de zéro émission nette de carbone d'ici à 2030, en aidant les employés à prendre des décisions intelligentes pour créer une entreprise plus durable. Grâce à TDW et à son programme « Capital Carbone », qui permet de suivre l'utilisation de l'énergie, des actifs et des coûts, Anglian Water a conclu que la réduction des émissions de carbone est synonyme de réduction des coûts.

Des données de meilleure qualité et un meilleur aperçu des projets permettent à Anglian Water de disposer des connaissances nécessaires pour itérer la conception des actifs tout au long des phases d'investissement et de conception afin de réduire le « capital carbon » – le niveau d'intensité de carbone liée aux matériaux et aux processus de construction.

Parmi les autres caractéristiques notables :

La mise à disposition de données, métriques, indicateurs clés de performance et rapports pour la veille économique en temps réel ;

Une prise de décision plus rapide et plus précise sans les longs délais du système précédent ;

La possibilité pour les utilisateurs d'accéder à des informations basées sur le cloud à partir de n'importe quel appareil, où qu'ils soient.

« Nous nous sommes engagés, avec les autres compagnies des eaux en Angleterre, à atteindre l'objectif de zéro émission de carbone pour les émissions opérationnelles d'ici 2030 », a déclaré Richard Buckingham, responsable du changement climatique et du carbone chez Anglian Water. « Nous avons également un autre objectif de réduction de l'empreinte carbone liée à nos infrastructures de 65% d'ici 2025 par rapport à notre base de référence de 2010, puis de 70% d'ici 2030. »

« Anglian Water avait besoin d'une solution de workflow intelligente pour fournir des données en temps réel afin d'orienter des décisions commerciales judicieuses et solides dans le cadre des projets d'investissement de son réseau. Mais avec ses objectifs ambitieux en matière de durabilité et d'efficacité opérationnelle, le temps était compté », a déclaré Stephen Teasdale, vice-président régional pour le Royaume-Uni, l'Irlande et le Moyen-Orient chez Appian. « La Plateforme Low-Code Appian permet à Anglian Water de créer et d'étendre la solution TDW rapidement et facilement, de contribuer à accélérer leurs décisions basées sur les données et de voir l'impact immédiat de leurs investissements sur leur parcours de transformation zéro carbone. »

À propos d'Anglian Water

Anglian Water fournit de l'eau potable à 4,3 millions de clients dans l'Est de l'Angleterre et collecte et traite les eaux usées de plus de 6 millions de personnes. Anglian opère dans la plus grande région géographique d'Angleterre et du Pays de Galles.

Notre philosophie est d'apporter la prospérité environnementale et sociale à la région que nous servons grâce à notre engagement à aimer chaque goutte. Nous découvrons constamment de nouvelles façons de devancer un monde en mutation, en planifiant l'avenir et en explorant de nouvelles idées pour répondre aux besoins individuels de nos clients, aujourd'hui et demain.

À propos d'Appian

Appian est la plateforme unifiée pour le changement. Nous accélérons les activités de nos clients en découvrant, concevant et automatisant leurs processus les plus importants. La plateforme Low-Code Appian combine les capacités clés nécessaires pour accélérer le travail, Process Mining + Workflow + Automation, dans une plateforme low-code unifiée. Appian est ouverte, de niveau entreprise et bénéficie de la confiance des leaders du secteur. Pour plus d'informations, visitez appian.fr.

