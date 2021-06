Angolská vláda (Ministerstvo dopravy): Začiatok medzinárodného výberového konania na spravovanie viacúčelového kontajnerového terminálu a generálneho nákladného terminálu v prístave Lobito počas 20 rokov

Spoločnosti, ktoré majú záujem o účasť vo výberovom konaní, musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

Splatený vlastný kapitál vo výške najmenej 25 miliónov USD (dvadsať päť miliónov amerických dolárov).

Priemerný ročný objem tržieb za posledné tri finančné roky najmenej 100 miliónov USD (sto miliónov amerických dolárov).

Čistá hodnota aktív vo výške najmenej 100 miliónov USD (sto miliónov amerických dolárov).

Pokiaľ ide o technickú kapacitu, uchádzajúce spoločnosti musia mať priamo alebo prostredníctvom dcérskych spoločností podiel najmenej 25% na najmenej 3 koncesných operáciách pre prístavné terminály v posledných 3 rokoch, z toho najmenej 50% na jednej z týchto operácií, s priemerným ročným objemom dopravy za posledné tri roky najmenej 250 000 TEU (dvestopäťdesiat tisíc TEU).

Uchádzači musia predložiť svoje žiadosti vo fyzickej podobe v sídle spoločnosti Empresa Portuaria do Lobito, konkrétne v miestnosti pre koncesie, ktorá sa nachádza v budove kontajnerového terminálu prístavu 1.º andar, Rua 1 de Dezembro, v čase od 9:00 do 17:00 hodín, a musia byť adresované komisii pre posudzovanie koncesií Comissão de Avaliação das Concessões.

Ďalšie informácie o žiadostiach sú pre záujemcov na nasledujúcich odkazoch:

www.concursos-mintrans.ao

www.mintrans-tenders.ao

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1536943/Govt_Angola_Transportation.jpg

