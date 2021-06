Angry Birds 2 atterrit sur AppGallery

« Nous développons des partenariats avec certains des plus grands développeurs de jeux au monde et à mesure que nous nous exposons à notre vaste base d'utilisateurs, la confiance entre les autres studios et développeurs s'accroît », a déclaré Derek Yu, Président de Huawei CEE & Nordic et du Canada chez Huawei Consumer Business Group.

Angry Birds est largement reconnu comme le jeu qui a fait du mobile une plate-forme de jeu viable. Cependant, c'est Angry Birds 2 qui a stimulé la popularité de la marque, mettant les utilisateurs au défi de constituer le troupeau ultime pour vaincre leurs ennemis, les cochons, et sauver les œufs.

Il s'agit du premier jeu Rovio à être répertorié sur AppGallery, cependant, le film basé sur le jeu est déjà disponible sur Huawei Video¹, la plate-forme de contenu vidéo de la société. En plus de jouer au jeu, les utilisateurs de Huawei pourront bientôt personnaliser leur téléphone à l'aide des thèmes Huawei pour afficher la marque Angry Birds 2 dédiée, tandis que les clients possédant des montres intelligentes et des bracelets Huawei pourront télécharger des cadrans de montre Angry Birds 2. Huawei soutiendra également Angry Birds 2 avec une gamme de promotions et d'offres ainsi que des activités sur ses canaux sociaux qui atteignent les joueurs dans plus de 170 pays.

« Nous sommes très heureux qu'Angry Birds 2 soit désormais disponible pour des millions de joueurs supplémentaires à travers le monde grâce à notre partenariat avec AppGallery », a déclaré Miikka Lindgren, Vice-présidente du développement commercial chez Rovio. « La mission de Rovio est de créer de la joie, et nous sommes toujours heureux lorsque nos jeux et la joie que nous créons atteignent de nouveaux publics ».

En tant que l'un des marchés d'applications à la croissance la plus rapide au monde avec 540 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde, AppGallery s'efforce de s'associer avec les plus grandes marques et développeurs de jeux, comme Rovio, dont les titres attirent le plus grand public mondial.

Huawei travaille en étroite collaboration avec plus de 4 millions de développeurs enregistrés pour apporter constamment de nouveaux contenus à la plate-forme, avec plus de 134 000 applications désormais intégrées à HMS, la plate-forme de services mobiles propriétaire de Huawei.

Pour obtenir plus d'informations, visitez https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/

¹ Le film Angry Birds 2 est disponible sur Huawei Video dans certains pays, les prix peuvent varier.

À propos d'AppGallery

AppGallery est un écosystème intelligent et révolutionnaire qui permet aux développeurs de créer des expériences uniques pour les consommateurs. Étant l'une des trois premières places de marché d'applications au niveau mondial, AppGallery est disponible dans plus de 170 pays et régions avec plus de 540 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Huawei a établi un partenariat avec 4 millions de développeurs à travers le monde, et en 2020, 384,4 milliards des téléchargements ont été effectués sur l'AppGallery.

