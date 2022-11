ANGUS ADQUIRE EXPRESSION SYSTEMS, LLC

A Expression Systems é uma fornecedora líder de meios de cultura celular inovadores, reagentes moleculares de baculovírus e linhas celulares utilizados em tratamentos avançados baseados em produtos biológicos

BUFFALO GROVE, Illinois, e DAVIS, Califórnia, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A ANGUS Chemical Company ("ANGUS" ou "Empresa"), fabricante e comerciante líder global de ingredientes especializados para o setor de ciências da vida e mercados industriais, anunciou hoje que adquiriu a Expression Systems, LLC ("Expression Systems"), fabricante líder global de meios de cultura celular e produtos e serviços relacionados. A ANGUS é uma empresa do portfólio da Ardian and Golden Gate Capital.

Fundada em 1997, a Expression Systems dedica-se a fornecer e atender à plataforma de expressão de baculovírus com formulações inovadoras de meios de cultura celular, bem como linhas celulares, ferramentas moleculares, reagentes e serviços por contrato. A Expression Systems opera a partir de uma sede central em Davis, na Califórnia. Ela está em conformidade com cGMP e possui certificação ISO 13485 para suas atividades de fabricação e pesquisa.

"A aquisição da Expression Systems é um passo importante na expansão da posição de liderança da ANGUS em ciências da vida para além de tampões biológicos, oferecendo meios de cultura celular especializados, uma adjacência estratégica com alto overlap para os clientes e ofertas de produtos e serviços complementares", disse David Neuberger, presidente e CEO da ANGUS. "A combinação da ANGUS e da Expression Systems fortalece ainda mais nossa capacidade de agregar valor graças a ingredientes e serviços consistentes e de alta qualidade, essenciais para todas as fases do bioprocessamento, desde o estágio inicial do desenvolvimento de produtos biológicos até a produção comercial em larga escala."

A Expression Systems é uma provedora independente reconhecida de meios de cultura celular especializados e produtos relacionados, com um histórico robusto de qualidade e inovação de produtos com base em tecnologias exclusivas. A empresa é especializada no sistema de vetores de expressão de baculovírus (BEVS) e tem profunda experiência em todo o processo, desde a otimização do gene até a purificação da proteína. Os produtos da Expression Systems são utilizados principalmente por pesquisadores de biologia estrutural e fabricantes de produtos biológicos para a produção de determinados candidatos a medicamentos, terapias à base de proteínas, vacinas e terapias genéticas, de forma eficiente e econômica.

"Por mais de 20 anos, nossa família e funcionários dedicados construíram uma forte reputação perante seus clientes, aproveitando nossa competência técnica de renome mundial na fabricação de meios e a plataforma de expressão de baculovírus", disse David Hedin, presidente e CEO da Expression Systems. "Quando olhamos para o futuro de nossa empresa, ficou claro que a ANGUS estava na melhor posição para oferecer novas oportunidades a nossos clientes atuais e novos, bem como a nossos funcionários. A ANGUS reforçará nossa posição como fornecedor líder mundial dedicado e empenhado em atender aos segmentos do setor de produtos biológicos que empregam a plataforma de expressão de baculovírus."

A Achelous Partners, LLC atuou como consultora exclusiva de fusões e aquisições da Expression Systems, LLC nessa transação.

SOBRE A ANGUS

A ANGUS é uma fabricante e comerciante líder global de ingredientes e suprimentos especializados para aplicações biotecnológicas, farmacêuticas, industriais e de consumo. A Empresa inova por meio de seus produtos químicos nitroalcanos exclusivos, como seus principais aditivos multifuncionais AMP™ (amino metil propanol) e tampões TRIS AMINO™ (trometamina), que são produzidos em fábricas com certificação ISO 9001 totalmente integradas nos Estados Unidos e na Alemanha. A ANGUS atende seus clientes globais por meio de seis Centros de Aplicações de Clientes regionais localizados em Chicago, Illinois; Paris, França; São Paulo, Brasil; Singapura; Xangai, China; e Mumbai, Índia. A Empresa é de propriedade privada da Ardian and Golden Gate Capital e está sediada em Buffalo Grove, Illinois. Para mais informações, acesse angus.com.

