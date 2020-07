ANGUS Chemical Company lance la nouvelle gamme de tampons TRIS AMINO™ AC (ADVANCED CRYSTAL, cristal avancé) pour une manipulation et une préparation améliorées des solutions tampons

L'INSTALLATION DE FABRICATION TRIS AMINO RÉCEMMENT ÉTENDUE DE LA SOCIÉTÉ EN ALLEMAGNE FOURNIT AU MARCHÉ UNE DOUBLE SOURCE DE FABRICATION ANGUS DESTINÉE AUX PRODUITS INDUSTRIELS, DE SOINS PERSONNELS ET AUX PRODUITS TAMPONS TRIS ULTRA PURS DE CATÉGORIE MULTI-OFFICINES

BUFFALO GROVE, Illinois, 2 juillet 2020 /PRNewswire/ -- ANGUS Chemical Company (« ANGUS » ou la « Société »), plus grand et unique fabricant d'origine de tampons TRIS entièrement intégré au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement commercial complet de la nouvelle gamme de tampons TRIS AMINO™ AC (ADVANCED CRYSTAL) de la Société. Les tampons TRIS AMINO AC sont fabriqués au sein de l'installation de production BPFa récemment étendue de la Société à Ibbenbüren en Allemagne, en fournissant au marché une source de fabrication double s'agissant des tampons en trométhamine TRIS AMINO industriels, de soins personnels et de catégorie multi-officines d'ANGUS.

« ANGUS continue d'investir dans l'expansion de ses capacités afin de répondre à la demande mondiale croissante en tampons TRIS AMINO, destinés à la fois aux applications hautement réglementées et industrielles », a déclaré Laura Kaepplinger, directrice mondiale de segments chez ANGUS Life Sciences. « Dans le même temps, nous avons conçu et lancé plusieurs innovations de procédés au sein de notre installation de fabrication d'Ibbenbüren, qui nous permettent de répondre à quelques-uns des défis liés à la manipulation, au stockage et à l'utilisation des tampons TRIS dus à la nature hygroscopique de la chimie. »

Les amas lors du transport et du stockage constituent une caractéristique complexe et bien connue des tampons TRIS conventionnels, qui sont susceptibles de retarder les procédures, de réduire la productivité et de créer des engorgements opérationnels liés au temps consacré à la dislocation manuelle des agrégats et à l'augmentation des durées de mélange. Afin de répondre à ce défi sectoriel de longue date, ANGUS a créé une solution novatrice visant à résoudre le problème de l'agglutination, sans ajout d'additifs ou de modifications à la molécule elle-même.

« Nous avons exploité les dizaines d'années d'expertise de fabrication d'ANGUS TRI pour développer la technologie et le procédé exclusifs utilisés afin de produire l'unique morphologie cristalline de nos nouveaux tampons TRIS AMINO AC », a déclaré le Dr Dave Green, vice-président de la recherche et du développement chez ANGUS. « Grâce à une structure de particules plus arrondies et plus large, les tampons TRIS AMINO AC sont moins sujets à l'agglutination et au durcissement, même lorsqu'ils font l'objet de manipulations ou de conditions de stockage plus agressives. »

La structure cristalline unique des tampons TRIS AMINO AC peut offrir des avantages opérationnels décisifs ainsi que des opportunités d'économies de coûts pour les installations qui préparent et mélangent habituellement des solutions de tampons TRIS à grande échelle, parmi lesquels :

Moins de temps et d'énergie nécessaires pour disloquer les amas grâce à une faible cohésion interparticulaire

Distribution et transport plus efficaces grâce aux convoyeurs

Réduction des émissions de poussières grâce à un nombre inférieur de particules fines

Pureté exceptionnelle sans additifs ou agents anti-agglutinants

L'installation de production de pointe d'ANGUS à Ibbenbüren est conçue conformément aux normes les plus élevées, et inclut une fabrication conforme aux BPFa qui respecte les recommandations actuelles en matière d'excipients de l'IPEC, afin de soutenir la commercialisation de la nouvelle génération de produits TRIS AMINO Ultra Pure de haute pureté et multi-officines de la Société destinée aux marchés des sciences de la vie.

« Depuis l'invention d'origine de la molécule TRIS, ANGUS a réalisé plusieurs investissements significatifs en vue de développer ses capacités et sa capacité de production, afin de répondre à la demande croissante ainsi qu'aux normes de qualité et de conformité des marchés des sciences de la vie et des marchés industriels, qui ont besoin de cette chimie essentielle », a déclaré David Neuberger, président-directeur général. « Aujourd'hui, avec le lancement de nos nouveaux tampons de catégorie AC TRIS AMINO, ANGUS répond non seulement à la demande mondiale à croissance rapide grâce à une deuxième source de fabrication ANGUS concernant le trométhamine TRIS AMINO, mais résout également le problème sectoriel chronique lié à la manipulation de ces produits. »

Pour obtenir des informations supplémentaires ou pour demander un échantillon d'un ou plusieurs produits de catégorie AC TRIS AMINO pour qualification, rendez-vous sur angus.com, ou contactez un représentant ANGUS dans votre région à l'adresse [email protected] .

À PROPOS D'ANGUS CHEMICAL COMPANY

ANGUS Chemical Company est une société leader mondiale dans le domaine des produits chimiques fins et spécialisés, qui s'engage dans le développement de procédés chimiques novateurs délivrant des performances accrues en matière de produits et de procédures, dans le cadre d'un large éventail d'applications destinées aux marchés de la biotechnologie, des peintures et des revêtements, des soins personnels, des fluides métallurgiques, de l'énergie, ainsi qu'à d'autres marchés industriels. La société innove grâce à ses procédés chimiques uniques de nitroalcanes, qui sont produits au sein de ses installations de fabrication entièrement intégrées et certifiées ISO 9001 à Sterlington, en Louisiane aux États-Unis, et à Ibbenbüren en Allemagne. ANGUS dessert ses clients mondiaux via six centres d'applications clients régionaux basés à Chicago dans l'Illinois, à Paris en France, à São Paulo au Brésil, à Singapour, à Shanghai en Chine, ainsi qu'à Mumbai en Inde. ANGUS est une société privée détenue par Golden Gate Capital et basée à Buffalo Grove, dans l'Illinois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur angus.com .

POUR EN SAVOIR PLUS

Relations médias ANGUS

Scott C. Johnson

+1 847-808-3769

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/460234/ANGUS_Chemical_Company_Logo.jpg

