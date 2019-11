ANGUS Chemical Company reçoit le niveau de reconnaissance Or d'EcoVadis pour sa responsabilité sociale d'entreprise

BUFFALO GROVE, Illinois, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- ANGUS Chemical Company (« ANGUS » ou la « société »), un leader mondial dans la fabrication et la commercialisation de chimie fine et spécialisée, a annoncé aujourd'hui qu'EcoVadis lui a décerné le niveau de reconnaissance Or pour la durabilité. C'est la deuxième année de suite qu'ANGUS atteint le niveau de reconnaissance Or, classant la société dans le 98e percentile sur l'ensemble des sociétés évaluées par EcoVadis pour leur performance et leur excellence en matière de durabilité.

« Le grand public, mais aussi bon nombre de nos clients, exigent de façon croissante que l'industrie chimique soit durable et transparente tant au sein de sa propre organisation que sur l'ensemble de sa chaîne logistique mondiale », a déclaré Pamela Spencer, la vice-Présidente de la Gérance, réglementation et qualité des produits chez ANGUS. « Cette récompense illustre une fois de plus l'attachement d'ANGUS, à l'échelle de l'entreprise, aux responsabilités allant de pair avec le développement et la production durables de ses produits chimiques uniques reposant sur les nitroalcanes. Forts d'une culture bien ancrée de perfectionnement constant de tous les secteurs de notre entreprise, nous ne cessons d'améliorer nos politiques, nos programmes et nos activités soutenant une solide responsabilité d'entreprise et des normes de gérance mondiale. »

EcoVadis exploite la première plateforme collaborative permettant aux entreprises d'évaluer les performances environnementales et sociales de leurs fournisseurs mondiaux. Le niveau de reconnaissance Or repose sur un sondage détaillé des activités mondiales d'ANGUS dans quatre domaines de la responsabilité sociale d'entreprise et de la durabilité : Environnement, Pratiques de travail et droits de l'homme, Pratiques commerciales équitables et Achats durables. Plus de 300 leaders du secteur utilisent EcoVadis pour réduire le risque, stimuler l'innovation et encourager la transparence et la confiance parmi plus de 30 000 partenaires fournisseurs mondiaux.

« Notre engagement est plus qu'une déclaration de l'entreprise, il repose sur des mesures précises visant à assurer la durabilité à long terme de notre entreprise », a déclaré David Neuberger, le PDG. « À titre d'exemple, nous avons récemment réalisé d'importants investissements dans nos usines de fabrication de Sterlington, en Louisiane (États-Unis) et d'Ibbenbüren (Allemagne), afin de renforcer nos capacités logistiques locales pour plusieurs produits de base, en Amérique du Nord et en Europe. Cela a nettement réduit la dépendance de la société à l'égard des expéditions transocéaniques et son empreinte carbone globale. Nous estimons que l'importance accordée à la durabilité n'est pas uniquement un bénéfice commercial, c'est un geste pour notre planète, nos clients, nos employés et les collectivités où nous exerçons nos activités. »

Le résumé du tableau de bord EcoVadis 2019 peut être consulté par les partenaires commerciaux souhaitant s'informer sur les pratiques de durabilité d'ANGUS. En outre, les clients d'ANGUS membres d'organisations ou d'initiatives particulières relatives au développement durable, comme Together for Sustainability (TfS), peuvent directement accéder aux résultats de l'évaluation d'ANGUS par EcoVadis, dans le cadre de leur processus d'évaluation des fournisseurs.

À PROPOS D'ANGUS CHEMICAL COMPANY

ANGUS Chemical Company est l'une des principales sociétés mondiales de chimie fine et spécialisée, s'appliquant à la mise au point de nouveaux produits chimiques améliorant le rendement des produits et des procédés sur un large éventail d'applications en biotechnologies, en peintures et revêtements, en soins personnels, en fluides destinés au travail des métaux, dans l'énergie et d'autres marchés industriels. La société innove par le biais de sa chimie unique des nitroalcanes, produits dans des usines entièrement intégrées et certifiées ISO 9001 à Sterlington, en Louisiane (États-Unis) et à Ibbenbüren (Allemagne). ANGUS fournit ses clients du monde entier grâce à six centres régionaux d'application client situés à Chicago (Illinois), Paris (France), São Paulo (Brésil), Singapour, Shanghai (Chine) et Mumbai (Inde). La société, basée à Buffalo Grove (Illinois), appartient à Golden Gate Capital. Pour plus d'informations, rendez-vous sur angus.com.

Suivez ANGUS sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

Relations médias ANGUS

Scott C. Johnson

+1 847-808-3769

scjohnson@angus.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/460234/ANGUS_Chemical_Company_Logo.jpg

Related Links

http://www.angus.com



SOURCE ANGUS Chemical Company