ANGUS ÜBERNIMMT EXPRESSION SYSTEMS, LLC

BUFFALO GROVE, Illinois, und DAVIS, Kalifornien, 10. November 2022 /PRNewswire/ -- ANGUS Chemical Company („ANGUS" oder „das Unternehmen"), ein weltweit führender Hersteller und Vermarkter von Spezialinhaltsstoffen für Biowissenschaften und Industrie, hat heute die Übernahme von Expression Systems, LLC („Expression Systems"), bekannt gegeben, einem weltweit führenden Hersteller von Zellkulturmedien und damit verbundenen Produkten und Dienstleistungen. ANGUS ist ein Portfolio-Unternehmen von Ardian und Golden Gate Capital.

Das 1997 gegründete Unternehmen Expression Systems widmet sich der Bereitstellung und Wartung der Baculovirus-Expressionsplattform mit innovativen Zellkulturmedienformulierungen sowie Zellkulturen, molekularen Werkzeugen, Reagenzien und Vertragsdienstleistungen. Expression Systems hat seinen Hauptsitz in Davis, Kalifornien, und ist für seine Produktions- und Forschungsaktivitäten cGMP-konform und nach ISO 13485 zertifiziert.

„Die Übernahme von Expression Systems ist ein wichtiger Schritt, um die führende Position von ANGUS im Bereich Life Science über Biopuffer hinaus auf spezielle Zellkulturmedien auszudehnen, eine strategische Verbindung mit hoher Kundenüberschneidung und komplementären Produkt- und Serviceangeboten", so David Neuberger, Präsident und CEO von ANGUS. „Der Zusammenschluss von ANGUS und Expression Systems stärkt unsere Fähigkeit, Mehrwert zu schaffen, und zwar durch konsistente, qualitativ hochwertige Inhaltsstoffe und Dienstleistungen, die für alle Phasen des Bioprocessing – von der frühen Phase der Biologika-Entwicklung bis hin zur kommerziellen Produktion – unerlässlich sind."

Expression Systems ist ein renommierter, unabhängiger Anbieter von spezialisierten Zellkulturmedien und verwandten Produkten mit einer überzeugenden Erfolgsbilanz in Bezug auf Produktqualität und Innovation auf der Grundlage eigener Technologien. Das Unternehmen ist auf das Baculovirus-Expressionsvektorsystem (BEVS) spezialisiert und verfügt über ein umfassendes Fachwissen über den gesamten Prozess von der Genoptimierung bis zur Proteinreinigung. Die Produkte von Expression Systems werden vor allem von Strukturbiologie-Forschern und Biologika-Herstellern eingesetzt, um bestimmte Arzneimittelkandidaten, proteinbasierte Therapien, Impfstoffe und Gentherapien effizient und kostengünstig herzustellen.

„Seit mehr als 20 Jahren haben unsere Familie und unsere engagierten Mitarbeiter einen guten Ruf bei den Kunden aufgebaut, indem sie unser weltweit anerkanntes technisches Fachwissen in der Medienherstellung und der Baculovirus-Expressionsplattform genutzt haben", erklärte David Hedin, Präsident und Chief Executive Officer von Expression Systems. „Als wir einen Blick in die Zukunft unseres Unternehmens geworfen haben, war klar, dass ANGUS in der optimalen Position ist, um unseren bestehenden und neuen Kunden sowie unseren Mitarbeitern neue Möglichkeiten zu bieten. ANGUS wird unsere Position als engagierter, weltweit führender Anbieter stärken, der sich auf den Service für die Segmente der Biologika-Industrie konzentriert, die die Baculovirus-Expressionsplattform nutzen."

Achelous Partners, LLC fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver Fusions- und Übernahmeberater für Expression Systems, LLC.

