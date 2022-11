Animátorka celovečerních filmů vdechla tučňákovi G&G život v krátkém videu

ZHUHAI, Čína, 9. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- Společnost G&G, prémiová značka patřící ke zlatému standardu v odvětví spotřebního materiálu a řešení pro tisk, spolupracovala s bývalou animátorkou společnosti Disney na oživení svých maskotů tučňáků v krátkém filmu.

G&G Cartoon Holiday Photos-You Need A G&G Penguin Cartridge Scan to Watch G&G Carton "Holiday Photos" Made by A Feature Film Animator

Společnost G&G používá tučňáky ve svých propagačních materiálech a na obalových grafikách již téměř 20 let. Podle generálního ředitele společnosti Ninestar Image Erica Zhanga, se vedoucí představitelé společnosti během své návštěvy Antarktidy v roce 2003 stali svědky dopadu klimatických změn na tučňáka císařského. Vedení společnosti bylo hluboce zasaženo silou vůle těchto tvorů, kteří se snažili přežít.

„Pohled na křehké prostředí nám jako manažerům připomněl, že společnost G&G musí být také silná a odolná," řekl Zhang. „V G&G vždy přebíráme iniciativu v oblasti společenské odpovědnosti na svá bedra. Rozhodli jsme se, že naše výrobky musí být šetrné k životnímu prostředí, a snažíme se razit cestu ekologickému a nízkouhlíkovému udržitelnému rozvoji."

Po návratu do Číny se společnost G&G rozhodla nadále přispívat Světovému fondu na ochranu přírody, aby pomohla zachovat biodiverzitu naší planety. „To je také důvod, proč se tučňák císařský stal maskotem řady výrobků společnosti G&G," dodal Zhang. „I nadále se snažíme myslet ekologicky, a to prostřednictvím různých ekologických akcí včetně kampaně G&G Go Green."

V novém krátkém animovaném filmu se dva tučňáci vracejí z dovolené na Antarktidě. Greg a Grace (na snímku) s iniciálami G a G dostali svá jména podle názvu společnosti G&G. Když dojde ke konfliktu kvůli vytištění vzpomínek na dovolenou, zasáhne přátelský tučňák císařský a zachrání situaci.

Animátorka Lily Dellová řekla: „Spolupráce se společností G&G a jejich tučňáky byla skvělá." Dellová pracovala na pokračováních filmů Disney, jako je například Lví král, Popelka, Kniha džunglí, Medvědí bratři nebo Lilo a Stitch. „Sdílení příběhu tučňáka císařského v podobě Grega a Grace bylo velmi zábavné," dodala. „Máme spoustu dalších příběhů, kterým bychom mohli vdechnout život. Těším se na další spolupráci se společností G&G."

Kliknutím sem se dozvíte více o tučňácích společnosti G&G.

O společnosti G&G

Společnost G&G je prémiová globální značka, která platí za zlatý standard v odvětví spotřebního materiálu a řešení pro tisk, a dodává své produkty více než 200 milionům spotřebitelů ve více než 170 zemích světa.

Cílem společnosti G&G je poskytovat lidem ta nejkvalitnější řešení pro tisk, která jim umožní tisknout jednoduše, spolehlivě, levně a udržitelně, a to díky inovacím, efektivitě a respektu k lidem.

