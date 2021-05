Animoca Brands levanta USD 88.888.888 com base na avaliação de USD 1 bilhão

HONG KONG, 13 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Animoca Brands, a empresa que está oferecendo direitos de propriedade digital a jogadores por meio de NFTs, anunciou hoje que concluiu um aumento de capital de USD 88.888.888 (aproximadamente A$113.500.000) a um preço por ação de A$1,10 com base em uma avaliação de USD 1 bilhão (aproximadamente A$1,28 bilhão).

Entre os investidores da rodada estavam Kingsway Capital, RIT Capital Partners (anteriormente Rothschild Investment Trust), HashKey Fintech Investment Fund, AppWorks Fund, LCV Fund, Huobi, Octava, Ellerston Capital, Perennial, Axia Infinity Ventures, SNZ, Liberty City Ventures, Metapurse e outros investidores de destaque.

O financiamento é um marco estratégico que posiciona a Animoca Brands para um crescimento ainda mais agressivo, uma vez que continua a oferecer direitos de propriedade digital aos jogadores de vídeo por meio do uso de tokens blockchain e não fungíveis (NFTs), permitindo benefícios poderosos, como recursos play-to-earn e interoperabilidade de ativos digitais.

O novo capital também será utilizado para financiar novas aquisições, desenvolver novos produtos, continuar a fazer investimentos estratégicos e garantir licenças adicionais para propriedades intelectuais populares, para consolidar a liderança da Animoca Brands e das suas várias subsidiárias nos espaços de NFT e de jogos.

Após o sucesso de seus títulos de jogos em blockchain, incluindo o F1® Delta Time,The Sandbox e MotoGP™ Ignition, bem como os lançamentos de seus tokens associados, incluindo REVV e SAND, a Animoca Brands surgiu como uma força líder no campo de blockchain, NFTs e jogos, tendo feito investimentos bem-sucedidos em Dapper Labs, Opensea, Bitski, Axie Infinity e muitos outros.

Com o recente lançamento dos tokens GAMEE, TOWER e LMT, a Animoca Brands está acumulando o uso de recompensas em jogos baseados em blockchain, criando novas formas inovadoras de monetizar videogames - um mercado estimado em USD 179,7 bilhões em 2020 (fonte: IDC, 2020).

Para comemorar a conquista de seu status de unicórnio, a Animoca Brands está emitindo um NFT para investidores, parceiros principais e apoiadores que ajudaram a tornar este momento possível.

Comentário da administração

Yat Siu, cofundador e presidente da Animoca Brands, comentou: "Estamos profundamente honrados por ter mantido Kingsway, RIT, Hashkey, Huobi, Ellerston, Perennial e outros investidores estratégicos que compartilham nossa visão sobre NFTs redefinindo os direitos patrimoniais on-line. Este aumento de capital estratégico estabelece firmemente a Animoca Brands como uma das principais e mais valiosas empresas no espaço de NFTS, não apenas na Ásia, mas globalmente."

Manuel Stotz, fundador e CEO da Kingsway, disse: "Tendo passado quase uma década investindo em mercados emergentes e fronteiriços, temos experiência em primeira mão do poder das tecnologias disruptivas. O surgimento dos direitos de propriedade digital, seja por meio de Bitcoin ou de NFTs, talvez seja a maior oportunidade de inclusão financeira para os consumidores de mercados emergentes e fronteiriços de menos de 3 bilhões, bem como uma oportunidade para uma internet global mais descentralizada e mais equitativa. Temos orgulho de apoiar Yat e sua talentosa equipe da Animoca Brands em tornar esta visão uma realidade e temos a honra de coinvestir junto com uma lista de investidores globais de classe mundial."

Ashok Jacob, presidente executivo e gerente de portfólio da Ellerston Capital, disse: "Yat pode explicar sua visão sucintamente e demonstrou uma capacidade extraordinária de execução. Por meio de uma combinação de propriedade verdadeira dos ativos digitais e recompensa aos usuários por se envolverem em atividades que aumentam o valor de uma rede, a web 3.0 promove um modelo econômico muito mais justo e uma estrutura de incentivo para a internet. A Animoca Brands está na vanguarda da introdução desta evolução que levará a uma explosão da economia digital e fluxos de dinheiro e poder mais equitativos na rede."

Deng Chao, CEO do HashKey Group, comentou: "Sempre sustentamos que os jogos seriam um dos primeiros grandes adotantes do blockchain, e a Animoca Brands é definitivamente a principal transformadora neste campo. Como uma empresa de jogos focada em blockchain, ela não só tem uma profunda compreensão dos jogos blockchain e NFTs, mas também de fortes habilidades de desenvolvimento nos jogos tradicionais. Com suas muitas conquistas e marcas, a Animoca Brands está redefinindo os direitos de propriedade dos jogadores e abrindo o caminho de uma nova era para jogos. Estamos muito satisfeitos por ser um investidor da Animoca Brands e, juntos, esperamos agregar valor ao setor de jogos em blockchain."

Detalhes do aumento de capital

A Animoca Brands firmou e concluiu acordos de subscrição com vários investidores institucionais e profissionais ("Investidores") para levantar um total de USD 88.88.888 (aproximadamente A$113,500.000) por meio da emissão de 93,4 milhões de novas ações ordinárias totalmente pagas da Animoca Brands a um preço de subscrição de A$1,10 por ação. O aumento foi realizado com base na avaliação em USD 1 bilhão (aproximadamente A$1,28 bilhão) da Animoca Brands.

O consultor corporativo da Animoca Brands, Simon Doherty, do Taylor Collison and Everest Ventures Group, assessorou e auxiliou neste levantamento de capital.

Sobre a Animoca Brands

A Animoca Brands, classificada na lista do Financial Times de empresas de alto crescimento na região da Ásia-Pacífico de 2021, é líder em entretenimento digital, blockchain, gamificação e inteligência artificial. A Animoca Brands desenvolve e publica um amplo portfólio de produtos, incluindo os tokens REVV e SAND; jogos originais, incluindo The Sandbox, Crazy Kings e Crazy Defense Heroes; e produtos que utilizam propriedades intelectuais populares, incluindo Fórmula 1®, Marvel, WWE, Power Rangers, MotoGP™ e Doraemon. O portfólio de investimentos e parcerias da Animoca Brands inclui Sky Mavis (Axie Infinity), Dapper Labs (CryptoKitties e NBA Top Shot), OpenSea, Harmony, Bitski e Alien Worlds. Suas subsidiárias incluem The Sandbox, Quidd, Gamee, nWay, Pixowl e Lympo. Para mais informações, acesse www.animocabrands.com ou obtenha atualizações seguindo a Animoca Brands no Facebook ou Twitter.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1509232/Animoca_Brands_Logo.jpg

FONTE Animoca Brands

