ANITTA, LA SUPERESTRELLA MUNDIAL DEL POP, LUCE LAS CARRERA FLAGLAB 13 EN EL VIDEO DE "LOBBY", SU NUEVO SENCILLO CON MISSY ELLIOTT

AL AIRE, VER AQUÍ

PADOVA, Italia, 22 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Para continuar con un potente año, Anitta, la superestrella mundial brasileña del pop, presenta con Missy Elliott un nuevo y sexy sencillo titulado "Lobby". El video "Lobby" se estrenó el 18 de agosto en MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop y en las vallas publicitarias del Paramount en Times Square. La canción anuncia la llegada de la edición de lujo de su nuevo álbum aclamado por la crítica y su debut en Warner Records, Versions Of Me, el 25 de agosto.

El nuevo video musical "Lobby" de Anitta presenta a la artista luciendo las nuevas gafas de sol Carrera Flaglab& 13. Anitta luciendo las gafas de sol Carrera FLAGLAB& 13 en "Lobby", su último video musical con Missy Elliott Anitta luciendo las gafas de sol Carrera FLAGLAB& 13 en "Lobby", su video musical más reciente con Missy Elliott Anitta luciendo las gafas de sol Carrera FLAGLAB& 13 en "Lobby", su último video musical con Missy Elliott Las gafas de sol Carrera FLAGLAB& 13 de la colección otoño 2022 están disponibles en los Estados Unidos exclusivamente en us.carreraworld.com a partir del 18 de agosto de 2022. Como la expresión más audaz de los productos Carrera de Safilo, estas atrevidas gafas de sol expanden los límites del diseño tradicional hasta los picos más altos gracias su forma facetada de gran tamaño en poliamida inyectada con tornillos distintivos que hacen juego con sus varillas amplias personalizadas y el logotipo de la C en metal, que evoca el elemento de diseño metálico al frente del marco.

Anitta inicialmente mostró avances de "Lobby" con un clip en TikTok, con lo que despertó expectativas entre los fanáticos de todo el mundo. En la canción, un ritmo discotequero y un bajo retumbante le dan paso a su coro que se contagia al instante: "Kiss me from the roof to the lobby" (bésame desde el techo hasta el lobby). Anitta bombeó la emoción con una publicación inicial en Instagram de ella con Missy Elliott donde admitió: "Honestamente, no puedo creer lo que está pasando en este momento."

ANITTA LUCE LAS FLAGLAB 13 de la COLECCIÓN OTOÑO-INVIERNO 22 DE CARRERA

Un estilo excepcional desde las primeras escenas de "LOBBY". Anitta luce el icónico modelo FLAGLAB 13 de Carrera en la versión totalmente blanca, una vista previa de la COLECCIÓN CARRERA FW22 que sale en septiembre de 2022. CARRERAFLAGLAB 13 es la expresión más audaz de Carrera. Estas atrevidas gafas de sol expanden los límites del diseño tradicional hasta los picos más altos de distinción, con su forma facetada de gran tamaño, con amplias varillas personalizadas con el logotipo de la C en metal, que hacen referencia al elemento de diseño metálico del frente, para lograr una sensación verdaderamente poco convencional. Este estilo estará disponible en 7 colores diferentes.

ACERCA DE ANITTA

Anitta ha superado una marca tras otra durante este histórico año. No solo emergió como "el primer acto brasileño de una solista en presentarse en Coachella", sino que también ganó un Guinness World Record como "la primera solista latina en alcanzar el n.° 1 en el Spotify Daily Global 100" con "Envolver". Esta canción sigue siendo "la mejor posicionada en la lista Billboard Hot 100 de solistas brasileños de este siglo".

Acerca de ANITTA, SITIO DE PRENSA

https://press.warnerrecords.com/anitta/

Acerca de CARRERA: Sinónimo de diseño pionero y calidad excepcional, es una marca de referencia desde 1956 para las personas que viven según sus propias reglas, desafiándose constantemente y abordando la vida, con orgullo, destacándose entre la multitud.

Para obtener más información: Oficina de prensa de Safilo Group en Milán, tel., +39 02 77807607; Padua, tel., +39 049 6986021

Correo electrónico: [email protected]

Video: https://www.youtube.com/watch?v=2-wvqe91m2c

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1882623/Anitta_wearing_Carrera_FLAGLAB_13_sunglasses.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1882624/Anitta_wearing_Carrera_FLAGLAB_13_sunglasses.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1882625/Anitta_wearing_Carrera_FLAGLAB_13_sunglasses.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1882626/Carrera_FLAGLAB_13_sunglasses_from_the_Fall_2022_collection_available_for_sale.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1882627/Carrera_Eyewear_Logo.jpg

FUENTE CARRERA

SOURCE CARRERA