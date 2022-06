Ankündigung des Japan Inspired NFT Portal (JINP), einer NFT-Kunstmarke, die für die Kombination aus Japans traditioneller und moderner Kultur steht.

Die erste Reihe von NFTs wird den Titel „JUU-NIN-TO-IRO" tragen und von 10 Top-Illustratoren basierend auf dem Thema „traditionelle Farben Japans" erstellt werden.

Die zweite Veröffentlichung mit dem Titel „ON-KO-CHI-SHIN" ist eine Reihe von NFTs mit traditionellen japanischen Kunstwerken, die vom Fotografen RK produziert wurden, dem meistverkauften japanischen Künstler auf dem NFT-Marktplatz „Foundation".

TOKIO, 6. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Zwei in Tokio ansässige Unternehmen, CyberZ, Inc. und OEN, Inc. haben im Juni 2021 ein NFT-produzierendes Unternehmen gegründet und arbeiten nun gemeinsam an einer neuen Initiative, um die japanische Kultur weltweit über das „Japan Inspired NFT Portal" (JINP) bekannt zu machen.

Jede Version enthält einen aus 4 Zeichen bestehenden Kanji-Kombinationsnamen und Themen wie Kanji-Zeichen, japanische Farben, japanische Malerei und Kimono. Diese Projekte zielen darauf ab, die unverwechselbare Kultur Japans mit der Welt zu teilen.