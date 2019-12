Année fructueuse pour VEOCEL(TM) car la marque continue d'être à la pointe de l'innovation et du leadership visionnaire dans l'industrie des produits non-tissés

LENZING, Autriche, 18 décembre 2019 /PRNewswire/ -- 2019 a été une année charnière pour le groupe Lenzing, qui a continué d'investir dans les éco-innovations, de tisser de nouvelles relations commerciales et de nouveaux partenariats et de semer des graines fondamentales pour l'avenir de la marque VEOCEL™. L'augmentation constante de la conscience écologique des consommateurs entraîne une hausse de la demande pour des produits non tissés plus durables. Lenzing a fait de grandes avancées dans l'apport de solutions permettant aux acteurs concernés de protéger l'environnement.

L'un des grands moments de cette année a été le lancement de nouveaux critères de certification de co-marquage VEOCEL™. C'est là une nouvelle approche dans l'industrie des non-tissés visant à faire de la marque de produits à base de fibres de l'entreprise un label de confiance et à aider les consommateurs à identifier les produits durables. VEOCEL™ a également lancé la technologie « Eco Care » qui englobe un processus de production éco-responsable pour les fibres de viscose spéciales de marque VEOCEL™. La quantité d'émissions de CO 2 et de ressources fossiles utilisées dans le processus de production représente environ la moitié de la moyenne de l'industrie, ce qui rend les fibres de viscose plus respectueuses de l'environnement que les fibres génériques. Les fibres de marque VEOCEL™ ont également été testées et reconnues comme entièrement biodégradables dans l'eau douce, l'eau de mer, le sol et le compost par Organic Waste Systems (OWS), un laboratoire de premier plan qui effectue des tests de biodégradabilité et de compostabilité.

Dans le monde entier, l'orientation durable de la marque VEOCEL™ reçoit également le soutien de plusieurs réglementations et politiques gouvernementales, telles que le lancement de la directive européenne sur les plastiques à usage unique. Cette directive prendra des mesures importantes pour rapprocher l'Europe de la réduction de l'utilisation du plastique et du développement de solutions de produits plus conscientes de l'environnement.

Dans la foulée du lancement récent de la campagne écologique #ItsInOurHands, l'équipe de la marque VEOCEL™ espère sensibiliser davantage les consommateurs aux décisions d'achat responsables. L'initiative orientera les consommateurs dans le choix de matériaux durables et de solutions biodégradables afin qu'ils profitent des avantages de ces produits en toute conscience.

Voyant plus loin que la fibre, l'équipe de VEOCEL™ a hâte d'étudier de nouvelles opportunités avec des partenaires de marque en 2020 pour conduire de concert l'industrie des non-tissés vers de nouvelles prouesses.

Voici un aperçu des dernières histoires de la marque VEOCEL™ :

Le « Pull Factor Project » donne les moyens aux marques d'aider les consommateurs à vivre de manière plus durable

L'équipe de la marque VEOCEL™ s'est associée à plusieurs leaders de l'industrie pour développer le « Pull Factor Project » (projet du facteur d'attraction), qui a été lancé lors de la conférence « Sustainable Brands » en juin dernier. Le projet vise à aider les professionnels du marketing à augmenter l'attrait des modes de vie durables aux yeux du grand public en créant une trousse d'outils pratique pour bien orienter les communications qui favorisent la croissance des entreprises tout en façonnant une culture de mode de vie durable.

Vers un avenir durable grâce à la toute nouvelle technologie Eco Care

Le groupe Lenzing est heureux de lancer la technologie Eco Care, qui optimise la production de fibres de viscose respectueuses de l'environnement. Les fibres de viscose spéciales VEOCEL™ produites au moyen de la technologie Eco Care sont certifiées par le label écologique de l'UE. Par rapport à la viscose générique, elle utilise un procédé de fabrication qui émet jusqu'à 50 % moins de polluants atmosphériques et utilise jusqu'à 50 % moins d'eau. Cette nouvelle fibre est idéale pour les applications à des produits non-tissés, comme les lingettes humides et sèches, les serviettes hygiéniques et les couches.

#ItsInOurHands : une nouvelle initiative écologique pour les lingettes biodégradables

La marque VEOCEL™ a récemment lancé une initiative écologique - #ItsInOurHands, qui encourage les consommateurs à profiter du confort que procure le naturel au quotidien en optant pour des solutions de lingettes humides biodégradables. Cette campagne ouvre la voie au dialogue, en apportant davantage d'informations sur les questions d'actualité, en présentant des solutions biodégradables et en offrant des conseils et des informations d'experts en durabilité et de défenseurs de l'écologie.

VEOCEL™ contribue à la performance des lingettes 100 % biodégradables avec la technologie Eco Lace

Innover sans relâche dans l'industrie des produits non-tissés est primordial pour faire face à la demande croissante pour des produits durables, car cela améliore la chaîne logistique et contribue à encourager l'économie circulaire. C'est dans cette optique que Lenzing a lancé la technologie Eco Lace, une nouvelle technologie qui permet au tissu d'ajuster sa résistance de semi-durable à très durable pour les lingettes sans besoin de matières synthétiques ou de liants et qui garantit des structures plus durables après l'humidification.

Renforcer l'engagement de VEOCEL™ à l'égard de la biodégradabilité -- Obtenir la reconnaissance d'Organic Waste Systems (OWS)

Les fibres de marque VEOCEL™ ont été reconnues biodégradables dans l'eau douce et l'eau de mer par Organic Waste Systems (OWS), un laboratoire de recherche qui effectue des tests de biodégradabilité et de compostabilité. Ceci confirme la biodégradabilité des fibres de marque VEOCEL™ lorsqu'elles sont exposées à des conditions environnementales normalisées et à des températures en laboratoire conformes aux normes internationales. Cela consolide également la position du groupe Lenzing en tant que fournisseur mondial de fibres de cellulose durables.

Les solutions écologiques du groupe Lenzing pour les entreprises sont exposées lors de la conférence Plastic Free World

Lenzing a, une fois de plus, participé à la Conférence Plastic Free World (Pour un monde sans plastique) en juin dernier. Lors de la conférence, Jürgen Eizinger, vice-président de la gestion des activités des produits non-tissés au sein du groupe Lenzing, a expliqué comment les initiatives de la marque VEOCEL™ peuvent aider les entreprises à mieux protéger l'environnement et comment la marque VEOCEL™ peut devenir un label de confiance aux yeux des consommateurs vigilants.

