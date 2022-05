ANNONCE AD HOC en application de l'article 53 du Règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange

Résultats du groupe Adecco au 1er trimestre 2022

Amélioration du chiffre d'affaires et de la part de marché, avec une forte progression de la marge brute

Chiffre d'affaires +5 % par rapport au TDA 1 , organique, tiré par Modis +14 %, LHH Recruitment Solutions +15 %, Adecco APAC +15 %

Bénéfice brut +9 % organique par rapport à l'année précédente ; Permanent Placement +62 %

Nette amélioration de la marge brute à 21,1 %, +100 points de base, grâce à l'évolution du portefeuille, au mix et aux prix positifs

EBITA hors éléments exceptionnels 2 185 millions d'euros ; solide marge de 3,4 %, inférieure à celle de l'année précédente, comme prévu, grâce au plan d'investissement d'Adecco, à l'absence d'avantages non récurrents et à une contribution modérée de LHH Career Transition

, en baisse de 28 % par rapport à l'année précédente L'acquisition complète d'AKKA est prévue pour le 12 mai 2022 ; bonne visibilité sur 100 % des synergies ciblées pour 2022, dont >50 % ont été réalisées à ce jour ; les premières synergies de revenus ont été réalisées lors de la conquête de nouveaux clients

Alain Dehaze, PDG du groupe Adecco, a déclaré :

En mettant un accent concerté sur la conquête de parts de marché, le groupe a enregistré une meilleure croissance ce trimestre. L'investissement ciblé dans le personnel que nous avons déployé chez Adecco porte ses fruits, avec une amélioration notable dans plusieurs régions clés, et LHH Recruitment Solutions a continué à profiter de la forte demande du marché. Le groupe a également réalisé de solides progrès en matière de marge brute grâce à l'évolution du portefeuille, à un mix favorable et à des actions de tarification.

Le Groupe a pris le contrôle d'AKKA à la fin du mois de février et, avec Modis, ils ont déjà conquis nos premiers clients communs. Le plan d'intégration est en bonne voie, et nous nous réjouissons de fonctionner sous le nom d'Akkodis à partir de la mi-mai.

Pour l'avenir, soutenu par l'amélioration de la productivité et des investissements flexibles dans les capacités de vente, la direction est convaincue que le groupe affichera une croissance plus élevée et des marges plus fortes au second semestre 2022. »

