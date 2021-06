Annonce concernant le grand spectacle du Jubilé de platine

LONDRES, 29 juin 2021 /PRNewswire/ -- En l'honneur des soixante-dix ans de règne de Sa Majesté, le spectacle du Jubilé de platine se fera en grande pompe avec des « Bêtes de la reine » colossales de la taille de maisons de trois étages, des dragons aussi imposants que des bus à impériale, ainsi que la présence de plus de 5 000 soldats, artistes, travailleurs essentiels et bénévoles provenant des quatre pays du Royaume-Uni, mais aussi du Commonwealth.

Prévu à Londres le dimanche 5 juin 2022, le spectacle du Jubilé (The Pageant en anglais) promet d'offrir un show grandiose et inoubliable. L'occasion de relater les moments phares du règne record de la reine Élisabeth II et les évolutions majeures de la société au cours de cette période sans précédent.

Sir Michael Morpurgo, auteur du roman « Cheval de guerre », a écrit un conte de fées intitulé There once is a Queen, qui sera mis en scène par Adrian Evans LVO, directeur de production, avec l'appui de talentueux artistes et créateurs originaires des quatre coins de la nation et au-delà.

Le spectacle s'articulera autour des thèmes suivants : développement durable, impact social et inclusivité. La société organisatrice proposera des stages et des activités bénévoles, incitant également à mesurer l'impact des projets artistiques sur la population locale.

La société organisatrice du spectacle du Jubilé de platine est co-présidée par Sir Michael Lockett KCVO et Nicholas Coleridge CBE. La directrice générale est Rosanna Machado. Cet événement est financé par plusieurs fonds privés, y compris des sociétés partenaires, des entreprises commerciales, des détenteurs d'un mandat royal et de généreux donateurs, qui tiennent à rendre hommage à Sa Majesté la Reine.

Nicholas Coleridge CBE, co-président, a précisé : « Le spectacle se déroulera dans un faste de cérémonies, défilés et commémorations à l'ambiance effervescente. Notre ambition ? Créer un événement vibrant, digne et mémorable en hommage à la Reine. »

Sir Michael Lockett KCVO, co-président de l'organisation de l'événement, a déclaré : « Le spectacle du Jubilé offrira une rétrospective à travers la décennie numérique des années 90 jusqu'à nos jours, période charnière vers de nouvelles aventures et des avancées exceptionnelles. »

Adrian Evans LVO, directeur de production, a indiqué : « Nous faisons appel à des artistes et aux communautés avec lesquelles ils travaillent pour proposer une interprétation spectaculaire de différents chapitres du règne de Sa Majesté. »

