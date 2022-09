100 nouveaux emplois et une nouvelle expansion de ses installations annoncés pour faire progresser les plans de croissance ambitieux

GALWAY, Irlande, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- ICS Medical Devices, un important fournisseur de services de conception et de fabrication de cathéters, a officiellement ouvert aujourd'hui son nouveau site de fabrication et de R&D à Galway. La société a également annoncé son intention de créer 100 nouveaux emplois et d'ajouter 10 000 pieds carrés à ses installations nouvellement ouvertes afin de soutenir sa croissance continue.

Image Caption: Contract design and manufacturing services provider, ICS Medical Devices, plans for continued growth at official opening with announcement of 100 new jobs and a further 10,000 square foot expansion to their new facility.

Saluant l'annonce, Leo Varadkar, Tánaiste et ministre des Entreprises, du Commerce et de l'Emploi, a déclaré : « Cette annonce d'ICS Medical Devices est un véritable coup de pouce pour Galway et pour l'Irlande dans son ensemble. Nous nous sommes désormais imposés comme un leader dans le secteur des sciences de la vie et nous avons une réputation d'excellence et d'innovation. Nous ne considérons jamais cela comme acquis et nous continuerons à travailler dur pour attirer les meilleurs investissements dans toutes les régions du pays. Cette expansion et les projets d'ICS Medical Devices d'investir encore plus sont fantastiques. Je suis convaincu que l'équipe trouvera les meilleurs talents pour pourvoir les 100 nouveaux postes prévus, ainsi que tous les autres qui suivront. Félicitations à Seamus et à toute l'équipe. Je vous souhaite à tous de nombreuses autres années de succès et de croissance continus. »

ICS Medical Devices a emménagé dans ses nouveaux locaux en mai 2022, doublant ainsi sa capacité à servir une clientèle internationale croissante. Tout au long de l'année 2022, la société a connu une croissance soutenue et prévoit maintenant d'ajouter 100 nouveaux employés et d'investir dans une nouvelle expansion de ses installations, ce qui lui permettra de répondre à la demande croissante des clients.

« Notre objectif est de devenir le fournisseur de premier choix de services contractuels de conception, de développement et de fabrication pour les jeunes entreprises innovantes de dispositifs médicaux à travers l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient et les États-Unis », a déclaré Seamus Fahey, PDG et fondateur d'ICS Medical Devices. « L'ouverture officielle de notre nouvelle installation aujourd'hui marque une étape importante dans la réalisation de cette vision. Nous prévoyons maintenant d'accélérer notre dynamique de croissance en élargissant considérablement notre équipe, nos capacités et nos compétences. Nous avons hâte de servir nos clients, nouveaux et existants, et d'accueillir les nouveaux membres de notre équipe dans nos installations de classe mondiale. »

La nouvelle installation d'ICS Medical Devices a été officiellement ouverte par Leo Clancy, PDG d'Enterprise Ireland. S'exprimant au sujet de cette annonce, il a déclaré : « ICS Medical Devices est une excellente société irlandaise qui fournit des solutions de pointe permettant à ses clients d'être à l'avant-garde des technologies de cathétérisme. Chez Enterprise Ireland, nous sommes fiers d'avoir soutenu la dynamique de croissance et l'ambition mondiale de la société depuis sa création il y a seulement 3 ans. Le renforcement du développement des entreprises régionales est au cœur des préoccupations d'Enterprise Ireland, et nous saluons chaleureusement les plans d'expansion ambitieux annoncés aujourd'hui, qui permettront de créer 100 nouveaux emplois de grande valeur à Galway. »

ICS Medical Devices travaille avec de jeunes entreprises innovantes dans le domaine des dispositifs médicaux afin de développer des technologies de cathétérisme de niche et révolutionnaires pour la médecine peu invasive. La société s'est forgé une réputation mondiale de partenaire réactif pour la conception, le développement et la commercialisation des cathéters nécessaires à la réalisation d'une série d'interventions médicales révolutionnaires telles que les thérapies cardiaques, neurovasculaires et endovasculaires.

ICS Medical Devices, que l'on décrit comme « la prochaine technologie médicale irlandaise à suivre », a déjà commencé à recruter de nouveaux membres pour son équipe et prévoit d'ajouter des postes dans les domaines de l'ingénierie, de la recherche et du développement, et de la fabrication à son équipe actuelle de plus de 70 personnes.

L'expansion de ses installations récemment annoncée, prévue pour 2023, ajoutera un espace supplémentaire de fabrication et de salle blanche aux opérations existantes. Dans le cadre de cette expansion continue, un nouveau centre d'innovation pour les clients ouvrira ses portes pour fournir un soutien spécialisé au développement de cathéters peu invasifs afin de rendre les opérations chirurgicales beaucoup plus sûres et tolérables.

La société prévoit également d'ajouter de nouvelles technologies pour soutenir ses capacités en matière de cathéters, permettant ainsi aux clients d'être à l'avant-garde des progrès de la médecine.

À propos d'ICS Medical Devices

ICS Medical Devices travaille avec des entreprises internationales de dispositifs médicaux pour la conception, le développement et la commercialisation de cathéters, de gaines d'accès, de cathéters à ballonnet, de systèmes de pose de valves et de systèmes de pose de stents. ICS Medical est un client d'Enterprise Ireland, soutenu par son programme de démarrage à fort potentiel. www.icsmedical.com

