Annonce de discours à l'occasion du Sommet européen SAFe® 2019, qui aura lieu du 7 au 10 mai à La Haye, aux Pays-Bas

— Reconnu parmi les plus grands experts au monde en matière de bonnes pratiques Lean-Agile, le créateur de SAFe Dean Leffingwell présentera la session intitulée « Accelerate! The Road to True Business Agility » Leffingwell décrira la manière dont une entreprise peut évaluer son agilité commerciale et comprendre comment évoluer de son état actuel à un état futur plus attractif — et plus compétitif.

— L'auteur, inventeur et expert en développement de logiciels Agile Luke Hohmann présentera la session intitulée « Tackling Awesome Super Problems ». Hohmann expliquera comment les processus décisionnels et approches de collaboration lancés par la communauté Agile peuvent être utilisés pour résoudre les défis les plus complexes du développement de logiciels.

— Décrit comme le « Platon du rock 'n' roll », Anders Indset est l'un des principaux philosophes d'entreprise au monde, qui offre une nouvelle perspective sur l'« art de penser ». En mêlant philosophie du passé et technologies et sciences de demain, il expliquera comment les leaders peuvent surmonter les défis du 21e siècle.

— Dantar Oosterwal, auteur à succès de l'ouvrage intitulé « The Lean Machine », présentera la session « Accelerating Profitability with Revolutionary Lean Product Development at Harley-Davidson and Beyond ». L'ancien dirigeant de Harley-Davidson apporte une vision interne sur la manière dont la société a été en mesure de s'adapter dans un monde en perpétuelle évolution, ainsi que d'accélérer et accroître les rendements du développement des produits pour stimuler son chiffre d'affaires et ses bénéfices.

Les inscriptions sont ouvertes à l'adresse europe.safesummit.com.

Scaled Agile, Inc., est le fournisseur de SAFe®, infrastructure leader mondiale pour l'agilité d'entreprise. Grâce à l'apprentissage et à la certification, à un réseau mondial de partenaires, ainsi qu'à une communauté croissante de plus de 400 000 professionnels formés, Scaled Agile aide les entreprises à bâtir de meilleurs systèmes, à accroître l'engagement des employés, et à améliorer les résultats commerciaux. Scaled Agile est membre contributeur de Pledge 1%, mouvement de philanthropie d'entreprise et de services communautaires. En savoir plus sur Scaled Agile et SAFe à l'adresse scaledagile.com.

