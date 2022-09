Annonce de la 10e foire chinoise d'échange de talents nationaux et étrangers de haut niveau du Shandong

WEIHAI, Chine, 29 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Organisé conjointement par l'Administration d'État chargée des affaires relatives aux experts étrangers de la République populaire de Chine et le Gouvernement populaire de la Province du Shandong, la 10e foire chinoise d'échange de talents nationaux et étrangers de haut niveau du Shandong se tiendra à Weihai, dans la province du Shandong, du 29 au 31 octobre 2018.

Thème de la conférence

Recueillir des renseignements auprès de l'élite mondiale ; encourager un développement de haute qualité

Parrainages

Administration d'État chargée des affaires relatives aux experts étrangers de la République populaire de Chine

Gouvernement populaire de la Province du Shandong

Organisation

Département des ressources humaines et de la sécurité sociale de la province du Shandong

Gouvernement populaire de Weihai

Lieu

The Weihai International Exhibition Center (Centre d'exposition international de Weihai)

Calendrier des principales activités

29 octobre Inscriptions.

30 octobre Grande cérémonie d'ouverture de la conférence et cérémonie de remise du « Qilu Friendship Award » (Prix de l'Amitié de Qilu).

31 octobre Les unités municipales et de liaison des projets concernés inviteront des talents chinois venus de l'étranger et des post-doctorants locaux à mener des enquêtes et des mises en relation sur le terrain.

Principaux contenus de la conférence

(1) Félicitations aux lauréats du Qilu Friendship Award et du Shandong Returned Overseas Students Entrepreneurship Award (Prix du Shandong de l'entrepreneuriat aux étudiants ayant étudié à l'étranger et de retour au pays).

(2) Organisation d'activités de négociation pour les experts étrangers et les talents nationaux et internationaux de haut niveau. Se centrant sur la stratégie de développement clé de notre province, un groupe formé d'experts étrangers, de talents ayant réalisé des études de haut niveau à l'étranger et de post-doctorants nationaux a été invité à assister à la conférence pour promouvoir les brevets, les réalisations de haute technologie et les intentions entrepreneuriales et a organisé des rencontres et des échanges avec des institutions d'investissement et de financement, des institutions provinciales d'enseignement supérieur, des établissements de recherche scientifique et des grandes et moyennes entreprises.

(3) Organisation de projets spéciaux de liaison et d'activités de négociation. Invitation de célèbres universités et instituts de recherche nationaux et étrangers à des activités de liaison et de négociation sur la coopération entre l'université, l'industrie et la recherche. Invitation à des organisations de ressources humaines réputées dans le pays, des entreprises de chasseurs de têtes et des parcs industriels provinciaux de services de ressources humaines, à tenir des expositions et des activités de liaison et de négociation pour les organismes de services de ressources humaines.

(4) Organisation d'une tournée de présentation des projets. La conférence abordera une tournée de présentation du projet pour le Plan de soutien aux talents chinois de retour de l'étranger qui souhaitent démarrer une entreprise dans le Shandong, une tournée pour la compétition finale sur l'innovation et l'entrepreneuriat, un appel d'offres coopératif pour les réalisations scientifiques et technologiques de talents étrangers de haut niveau et d'autres événements, afin d'encourager la transformation des réalisations scientifiques et techniques.

(5) Organisation des activités du forum pour le sommet. Des experts nationaux et étrangers de haut niveau et des représentants d'institutions seront invités dans des domaines professionnels connexes, parmi lesquels des lauréats du Prix Nobel et des académiciens ; ils participeront respectivement au Talents to Support Shandong Old and New Kinetic Energy Conversion Weihai Summit (Sommet de Weihai pour le soutien des talents à la conversion de l'énergie cinétique - ancien et nouveau système - du Shandong, au Human Resource Service Summit (Sommet du service des ressources humaines), au "The Belt and Road" International Professional Education Summit (Sommet international de formation professionnelle « La Nouvelle route de la soie ») et d'autres activités ; ils débattront et échangeront sur des questions telles que l'ancien et le nouveau système de conversion de l'énergie cinétique, le développement du secteur des services en ressources humaines et la conservation d'un personnel qualifié.

(6) Organisation de réunions en vue de fournir des conseils et suggestions. Les lauréats du Chinese Government Friendship Award (Prix de l'Amitié du Gouvernement chinois) et du Qilu Friendship Award, des experts du National Foreign Expert Plan (Plan national d'experts étrangers), des prix Nobel, des académiciens et d'autres talents de haut niveau ainsi qu'un bureau de liaison provincial des talents internationaux à l'étranger, des postes de travail pour le recrutement à l'étranger et d'autres organisations ont été invités, ont tenu respectivement une réunion de suggestions d'experts étrangers, un symposium d'académiciens et un symposium d'établissements étrangers, afin d'écouter les points de vue et les suggestions des parties concernées.

(7) Organisation des réalisations en matière d'innovation et d'entrepreneuriat et du salon de l'environnement du développement. Le Talents Innovation and Entrepreneurship Environment Exhibition (Salon des talents dans l'environnement de l'innovation et de l'entrepreneuriat) et le Qilu Craftsmanship Achievement Exhibition (Salon de la réussite artisanale de Qilu), ont réuni les réalisations en matière d'innovation et d'entrepreneuriat des experts du « Thousand Talents Program » (Programme des mille talents), des artisans et autres talents de haut niveau de Qilu.

(8) Réalisation d'activités de recrutement. Invitation à des diplômés nationaux ou étrangers à participer à la conférence et permettre aux universités, aux établissements de recherche scientifique, aux entreprises et autres d'effectuer leur recrutement sur place.

Conditions de candidature et méthodes

En ligne, les participants peuvent se connecter à la page du portail du Département des ressources humaines et de la sécurité sociale de la province du Shandong et envoyer leur candidature (Site Internet : www.sdhrss.gov.cn). Les talents et candidats chinois de l'étranger doivent être titulaires d'une maîtrise ou plus, avoir à leur actif des réalisations en matière de recherche scientifique, une technologie brevetée ou des projets de coopération technique dans l'investissement ou l'entreprise, dans la province du Shandong. Les post-doctorants nationaux doivent posséder certaines réalisations en recherche scientifique, maîtriser certains brevets ou projets techniques et être actuellement des chercheurs post-doctorants ou de futurs doctorants. La date limite des candidatures a été fixée au 10 octobre 2018. Les titulaires d'un master ou d'un diplôme supérieur, en recherche d'emploi, d'entrepreneuriat ou de coopération en matière d'investissement peuvent directement participer aux activités de recrutement de talents de haut niveau et d'échange de projets techniques organisées lors de la conférence.

Invitation à la conférence et dispositions relatives aux négociations

Le Bureau du comité organisateur de la « 10e foire chinoise d'échange de talents nationaux et étrangers de haut niveau du Shandong » synthétisera les candidatures des talents chinois à l'étranger et des post-doctorants nationaux. Les projets techniques et les intentions d'investissement ou d'entreprise qui seront présentés lors de la conférence seront remis en temps voulu à toutes les unités de recherche scientifique concernées, aux entreprises et aux institutions de la province du Shandong pour la mise en relation et les échanges de projets avant la conférence. Dans le même temps, le Bureau du comité organisateur de la conférence demandera également aux unités de la province du Shandong de publier régulièrement sur la plateforme des informations de haut niveau sur les talents et sur la demande technique de la « 10e foire chinoise d'échange de talents nationaux et étrangers de haut niveau du Shandong ». Les talents chinois de l'étranger et les post-doctorants nationaux ont partagé leurs projets avec des unités provinciales et échangé des idées afin d'obtenir des résultats sur la coopération entre les talents et les projets technologiques. Le Bureau du comité organisateur de la conférence fera en sorte que les experts poursuivent l'argumentation, confirment toutes les participations et distribuent l'invitation à la conférence avant le 20 octobre.

Pour les talents chinois à l'étranger et les post-doctorants nationaux invités à participer à la conférence (uniquement pour les participants invités), le Bureau du comité organisateur de la conférence fournira des stands de promotion du projet pendant la conférence, organisera la participation d'un assistant de projet pour aider à la négociation de la mise en relation et fournira l'hébergement pendant la conférence et une indemnité partielle pour les voyages internationaux et nationaux.

Le Bureau du comité organisateur de la « 10e foire chinoise d'échange de talents nationaux et étrangers de haut niveau du Shandong » se tiendra dans le Département des ressources humaines et de la sécurité sociale de la province du Shandong.

Adresse : No. 16 Jiefang East Road, Jinan, Shandong

Code Postal : 250014

Contacts : Groupe de contact du projet : Jiang Yubin, Wang Lun, Zhang Qingshan

Téléphone : 0086-531-88597986

Fax : 0086-531-88597980

Site Internet : www.sdhrss.gov.cn

