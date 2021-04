Annonce du gagnant du concours « VinFast Global Showroom Design Competition 2021 »

Le concours « VinFast Global Showroom Design Competition 2021 » organisé du 25 janvier au 25 février par la Vietnam Design Association (VDAS) de Hô Chi Minh-Ville (VDAS) et VinFast a reçu environ 1 000 candidatures de 90 pays des 5 continents. Le VFDC 2021 a ainsi attiré des designers provenant principalement des États-Unis, du Canada, d'Europe, d'Australie et du Vietnam, qui sont des marchés clés dans la stratégie mondiale de VinFast.

M. Ho Tan Duong, président de la VDAS, membre du jury du VFDC 2021, a déclaré : « Nouveau sur le marché, mais avec une vision globale et des expériences clients de qualité, VinFast a été une grande source d'inspiration pour la communauté du design. Il est difficile de choisir les meilleures créations, car leur qualité est pratiquement équivalente. Des participants exceptionnels ont réalisé des projets qui sont non seulement des percées dans la présentation des lignes, des blocs et de l'aménagement, mais aussi des démonstrations de leur capacité à diversifier la substance et les structures du bâtiment en concevant un espace extrêmement créatif, nouveau et moderne pour les showrooms de VinFast. »

Les meilleures créations du VFDC 2021 devaient présenter les critères suivants : meilleur concept de design, meilleur rendu de l'esprit de VinFast et faisabilité. Après 3 tours d'évaluation rigoureuse, le jury composé de designers de premier plan et de dirigeants de Vingroup a sélectionné les neuf meilleurs candidats : le premier prix d'une valeur de 30 000 USD a récompensé la designer Vicky Daroca (USA), et les huit seconds prix d'une valeur de 1 750 USD ont récompensé d'autres designers.

Mme Thai Thanh Hai, PDG de VinFast, a déclaré : « Nous sommes très heureux que le VFDC ait attiré des designers du monde entier, ceux qui ont la même approche que VinFast en termes de forte créativité et de l'envie de se dépasser ensemble dans le but de créer les meilleurs résultats. Cela encourage VinFast à avoir plus de confiance sur la façon de gagner le cœur des clients du monde entier. »

Lauréate des plus de 1 000 candidatures, le projet de la designer Vicky Daroca des États-Unis a réussi à impressionner le jury non seulement par un concept de design très caractéristique, mais aussi par une présentation saisissante et de toute beauté de la philosophie « Ensemble, sans limites » de VinFast.

« Il n'y a presque pas de limites dans le travail de la designer Vicky Daroca sur le showroom de VinFast. Inspirée par le logo de VinFast, l'approche de Vicky Daroca montre clairement un fort état de liberté et de cohérence dans l'interprétation créative. Un tel agencement de l'espace apporte une expérience de satisfaction aux clients à chaque visite », a déclaré M. Patrick Fong, président des Asia Pacific Design Awards.

Tung Ching Yew, directeur général de SODA, vice-président de la Society of Interior Designers Singapore, a affirmé : « Le design est une langue internationale. Nous ressentons le caractère distinctif et unique de la créativité des designers. Ils nous ont vraiment impressionnés par le soin, l'engagement et l'enthousiasme dont ils ont fait preuve dans leurs créations. Le VFDC 2021 est l'un des rares concours de conception de showroom à présenter des créations de cette qualité ! »

Dans le but de rapprocher des gens du monde entier, de développer les talents et d'honorer l'intelligence de VinFast, les neuf meilleurs designs de showroom de VinFast ont été récompensés à Times Square (New York, USA) le 22 avril, à l'occasion de la Journée de la Terre. Comme promis par VinFast, les meilleurs candidats auront l'occasion de coopérer avec l'entreprise dans ses projets et programmes mondiaux en 2021.

