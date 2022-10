Annonce du lancement de la loterie VeChain : gagnez une expérience fantastique lors du Nitto ATP Finals avec une célébrité du tennis et des dizaines d'objets de collection numériques

VeBounce – VeChain x World of V x ExPlus

La collection, intitulée « VeBounce », se compose de 5 000 balles de tennis numériques uniques, dont l'esthétique varie, rendant certaines plus rares que d'autres.

Pour en réclamer une, les utilisateurs doivent répondre à un quiz de 15 questions sur le tennis et VeChain, en répondant correctement à 80 % des questions. Une fois terminé, les utilisateurs peuvent réclamer un objet de collection numérique. L'objet de collection sera visible sur la plateforme World of V.

Si les utilisateurs échouent au quiz, ils seront redirigés vers Discord pour trouver plus d'informations sur VeChain avant d'avoir la possibilité de retenter le quiz.

Une fois terminé, les utilisateurs pourront réclamer une version voilée de l'objet de collection (exemple ci-dessous), qui sera révélé le 27 octobre.

Loterie Blockchain – Règles

Pour participer à la loterie, les utilisateurs doivent posséder un objet de collection numérique. Pour en gagner un, il suffit de se rendre sur World of V , de cliquer sur « Se connecter » et de créer un portefeuille en utilisant la fenêtre contextuelle « Sync 2 Lite » qui apparaît. Une fois le portefeuille configuré, les utilisateurs pourront se connecter et remplir leur profil.

Ensuite, les utilisateurs doivent répondre au quiz , avec un minimum de 80 % de réponses correctes, puis réclamer leur objet de collection numérique voilé.

Remarque : Il n'est possible de réclamer qu'UN seul objet de collection numérique par adresse. Chaque objet de collection fait office d'UN ticket d'entrée.

Les objets de collection numériques voilés seront dévoilés le 27 octobre à 18 h 30 CEST (16 h 30 UTC) lors d'un Espace Twitter organisé sur la page Twitter officielle de la Fondation VeChain .

Le 31 octobre à 18 h CEST (16 h UTC), la loterie sera ouverte sur World of V et les utilisateurs pourront tenter leur chance pour remporter des prix.

Remarque : Seuls les 1 000 premiers détenteurs à tenter la loterie auront droit à des prix.

Les 5 000 objets de collection sont également admissibles.

Suivez attentivement le Twitter de la Fondation VeChain pour éviter toute déception !

Loterie Blockchain – Prix

Premier prix – Billets VIP pour les Nitto ATP Finals avec la star du tennis, Flavia Pennetta

Billets VIP pour les Nitto ATP Finals avec l'ancienne star du tennis professionnel Flavia Pennetta, gagnante du titre de double féminin à l'Open d'Australie en 2011 et du titre en simple à l'US Open en 2015.

20 balles de tennis « Phygital » signées

20 balles de tennis « Phygital » – un objet physique jumelé à un certificat blockchain pour vérifier l'origine et l'authenticité.

Prix de la communauté VeChain

Des objets de collection numériques offerts par la communauté VeChain.

Que les jeux commencent

Commencer le quiz

À propos de la Fondation VeChain

Lancée en 2015, la Fondation VeChain a développé la VeChainThor, une puissante blockchain publique axée sur la durabilité de qualité entreprise.

Grâce à ses caractéristiques technologiques uniques et aux conseils professionnels de ses partenaires stratégiques, PwC et DNV, la VeChainThor a été utilisée par des entreprises de premier plan, notamment Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, H&M Group, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group et bien d'autres, ce qui a permis l'adoption de la technologie blockchain dans le monde réel.

