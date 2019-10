Annonce du tout premier programmathon des décideurs politiques de la 5G

Le cadre juridique nécessaire n'est pas encore en place pour une mise en œuvre réussie de la technologie de la 5G en Europe. On s'attend à ce que la technologie de nouvelle génération perturbe la société, et un cadre et une infrastructure juridiques sont nécessaires pour pouvoir simultanément réglementer et permettre l'innovation.

Si les marathons de programmation sont communs dans le monde de la technologie, ils sont rarement mis en œuvre dans le domaine de la politique et ce sera la première fois qu'ils serviront en tant que cadre de travail pour élaborer une politique de la 5G.

« Il nous faut être responsables pour créer un environnement et une législation à un niveau transfrontalier permettant la nouveauté dans les innovations avec un accroissement de notre position concurrentielle à l'échelle mondiale. C'est pourquoi le tout premier programmathon de décideurs politiques de la 5G va mettre ensemble les représentants clés de tous les pays de la région de la mer Baltique dans le but de définir des recommandations communes destinées aux décideurs politiques. Ceci les aidera à préparer de meilleures législations pour les possibilités qui seront ouvertes par les technologies de la 5G, et à établir la région en tant que leader de l'innovation de la 5G. »

- Ralfs Nemiro, ministre de l'Économie de la république de Lettonie

Le programmathon disposera de divers mentors, notamment le TechHub Riga et la Commission européenne pour assurer une orientation à propos des questions sur la formulation de politiques en Europe, les cabinets juridiques pour le conseil légal, LMT (Latvian Mobile Telephone) pour ce qui touche aux infrastructures technologiques, ainsi que les ministres européens de la Justice pour la guidance en matière de règlement général sur la protection des données (RGPD).

À propos de 5G Techritory

5G Techritory est la deuxième tribune annuelle sur l'écosystème de la 5G dans la région de la mer Baltique. Elle rassemblera plus de 1000 professionnels stimulant le déploiement de la 5G en Europe, ainsi que 70 conférenciers de premier plan dans l'industrie. Ce forum sert de plateforme à une collaboration transfrontalière, transversale et intersectorielle dans la région de la mer Baltique. L'inscription au forum est ouverte sur 5Gtechritory.com .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1007975/5G_Techritory_Forum.jpg

SOURCE 5G Techritory Forum