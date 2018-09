Ansaldo STS, como entidade líder do consórcio FLOW, ganha o contrato para serviços de operação e manutenção

GÊNOVA, Itália, 18 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Ansaldo STS (STS.MI), como líder do consórcio FLOW, recebeu ontem uma carta da Autoridade de Desenvolvimento ArRiyadh (ArRiyadh Development Authority - ADA) confirmando a obtenção do contrato de serviços de operação e manutenção (O&M) das linhas 3, 4, 5 e 6 do Metrô de Riad (Riyadh). O contrato abrange um período de 12 anos incluindo o período de mobilização, e representa o valor total de 10,9 bilhões de riais sauditas (equivalente a US$ 2,9 bilhões) para o consórcio FLOW.

O quinhão da Ansaldo STS corresponde a aproximadamente US$ 1 bilhão de dólares.

A Ansaldo STS está presente na Arábia Saudita há mais de 15 anos e, como integrante do consórcio ANM, está fornecendo o sistema de metrô para a linha 3 (Linha Laranja) que é a mais extensa da rede do metrô de Riad. A Ansaldo STS iniciou a implementação de sua gama global de capabilidades em design, construção e serviços de operação e manutenção de metrôs sem condutor com o metrô de Copenhagen há mais de 20 anos.

"Estamos muito orgulhosos, como líder de um joint venture de tecnologia, de que nosso cliente ADA, para quem estamos atualmente fornecendo um sistema de metrô totalmente integrado para a linha 3, esteja renovando sua confiança nas capabilidades e na especialização da Ansaldo STS através deste contrato adicional icônico para os serviços de operação e manutenção para quatro linhas. Estou muito satisfeito pela obtenção deste contrato que está em perfeita sintonia com a visão geral da estratégia do negócio com foco na área de operação e manutenção. Possui uma importância enorme para nossa empresa porque consolida nossas capabilidades de O&M e nosso status de 'fornecedor de serviços completos' no setor ferroviário. A obtenção deste contrato também demonstra a abordagem da Ansaldo STS em relação a parcerias de longo prazo com seus clientes e ao seu compromisso com o apoio ao desenvolvimento do Reino da Arábia Saudita. Estamos contentes por sermos o líder e por trabalharmos em estreita colaboração com nossos parceiros do consórcio FLOW", declarou Andy Barr, CEO e gerente-geral.

O contrato, conforme estabelecido pela ADA, cumpre uma taxa mínima de 45% de mão de obra saudita, assim como um nível mínimo de 55% de conteúdo local nas áreas de suprimentos e serviços relacionados à operação do Metrô de Riad, além do suporte logístico no local.

Adicionalmente, o consórcio FLOW introduzirá no mercado de trabalho vários tipos de posições para os trabalhadores sauditas, tanto homens como mulheres, nas áreas de engenharia (civil, mecânica, elétrica e de telecomunicações), juntamente com uma ampla variedade de posições como técnicos especiais, na área de atendimento ao cliente no setor de vendas de bilhetes, segurança e outras.

