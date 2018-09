Ansaldo STS, en sa qualité d'entité chef de file du consortium FLOW, s'est vue accorder le contrat concernant les Services d'exploitation et d'entretien

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/745984/FLOW_Consortium_Riyadh.jpg )

La participation d'Ansaldo STS est d'environ 1 milliard USD.

Ansaldo STS est présente en Arabie saoudite depuis plus de 15 ans, et en tant que membre du consortium ANM, elle fournit le système du métro pour la ligne 3 (la ligne orange), la plus longue du réseau métropolitain de Riyad. Ansaldo STS a commencé à mettre en œuvre son éventail global de compétences en matière de conception, construction et services d'exploitation et d'entretien de métro sans conducteur dans le métro de Copenhague, il y a plus de 20 ans.

« Nous sommes très fiers que notre client ADA, auquel nous fournissons actuellement, en qualité de chef de file d'une entreprise commune technologique, un système métropolitain pleinement intégré pour la ligne 3, renouvelle la confiance qu'il accorde aux compétences et à l'expertise d'Ansaldo STS avec ce contrat additionnel emblématique concernant les services d'exploitation et d'entretien de quatre lignes. Je suis ravi car l'attribution de ce contrat s'aligne à la perfection sur le bilan de la Stratégie commerciale pour mettre l'accent sur les activités d'exploitation et d'entretien. Il a une énorme importance pour notre entreprise, car il vient consolider nos compétences en matière d'exploitation et d'entretien et notre statut de "fournisseur de services globaux" dans le secteur ferroviaire. Cette attribution illustre également l'approche de partenariat de longue haleine d'Ansaldo STS avec ses clients, ainsi que l'engagement de l'entreprise pour soutenir le développement du Royaume d'Arabie saoudite. Nous sommes ravis d'être les chefs de file et de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires dans le cadre du consortium FLOW», a déclaré Andy Barr, président-directeur général.

Le contrat, tel que défini par l'ADA, prévoit un objectif minimum de « saoudisation » de 45 %, ainsi qu'un niveau minimum de 55 % de Contenu local dans les domaines des fournitures et des services afférents à l'exploitation du métro de Riyad, outre l'assistance logistique sur le terrain.

Par ailleurs, FLOW mettra sur le marché de travail plusieurs types de postes réservés aux Saoudiens, aussi bien les hommes que les femmes, dans les spécialités d'ingénierie (civile, mécanique, électrique et des télécommunications), ainsi qu'un large éventail de postes professionnels : techniciens spécialisés, emplois dans le domaine de l'assistance à la clientèle pour la vente de tickets et la sûreté et la sécurité, outre d'autres postes.