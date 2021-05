Antaisolar anunciou contrato de suporte solar de 2GW com armazém único e cooperação estratégica com o Paramount Group

De acordo com o contrato, a Antaisolar fornecerá suporte solar de 2GW para a OSW de 2021 a 2024.

"Estamos orgulhosos de alcançar esse marco, o contrato de cooperação de 2GW com a OSW em nosso 15º aniversário. A OSW está profundamente envolvida na Austrália há muitos anos e foi premiada como uma das 500 principais empresas privadas de crescimento mais rápido da Austrália em 2019. Estamos empolgados em nos unir com a OSW, já que ela é uma oportunidade vital para impulsionar um maior crescimento e acelerar a transição energética local", disse Jasmine Huang, presidente da Antaisolar.

"A Antaisolar tem sido nossa valiosa parceira e é amplamente reconhecida por seus produtos de alta qualidade e serviços versáteis. A parceria estratégica aumentará as vantagens adquiridas por ambas as partes no setor de energia solar, permitindo esforços complementares para impulsionar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono", disse Anson Zhang, CEO da OSW.

Parceria estratégica com o Paramount Group

A Antaisolar fez parceria com a Paramount em um projeto solar utilitário de 40MW no início deste ano. Bangladesh é a melhor opção para estabelecer uma cooperação, pois está se tornando um núcleo para o setor solar. O acordo exige mais cooperação em portfólios de suporte solar para o setor de serviços públicos prósperos. Por meio da colaboração, o Paramount e a Antaisolar trabalharão juntos para promover a transição energética em Bangladesh.

O 15o aniversário da Antaisolar recebeu novo ímpeto graças aos dois contratos estratégicos de cooperação. Com a visão de "Backbone for Solar World" (Alicerce para um Mundo Solar), a Antaisolar se unirá a parceiros globais para alcançar a neutralidade de carbono e partir rumo aos próximos 15 anos.

Sobre a Antaisolar:

A Antaisolar, fundada em 2006, tem vasta experiência em sistemas de montagem e rastreamento solar, com mais de 800 funcionários, inclusive uma equipe de P&D composta por 80 especialistas. A Antaisolar vem otimizando continuamente seus serviços globais, abrindo mais de 20 filiais e escritórios no mundo todo.

Até agora, suas remessas cumulativas de suportes solares alcançaram 15GW e ocuparam o primeiro lugar no volume de exportações para o Japão por sete anos consecutivos e também ficou em primeiro lugar no mercado de distribuição na Austrália e no Vietnã.

Contato:

www.antaisolar.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1520078/Antaisolar_online_signing_ceremony.jpg

FONTE Antaisolar

SOURCE Antaisolar