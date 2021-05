Antaisolar kündigt 2 GW-Solarrack-Vereinbarung mit One Stop Warehouse und strategische Kooperation mit Paramount Group an

Das Unternehmen feierte sein 15-jähriges Bestehen mit zwei Vertragsabschlüssen an einem Tag.

XIAMEN, China, 28. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Am 26. Mai feierte Antaisolar, ein führender Anbieter der gesamten Industriekette im Bereich PV-Montagesysteme, sein 15-jähriges Bestehen, indem es die Unterzeichnung eines 2 GW-Solarrack-Vertrags mit One Stop Warehouse (OSW), dem größten Distributor in Australien, und die strategische Zusammenarbeit mit der Paramount Group (Paramount) in Bangladesch bekannt gab.

2 GW-Solarrack-Kooperation mit OSW