Antaisolar lance un nouveau module BIPV et stimule la transformation zéro carbone des bâtiments

« Alors que la société dans son ensemble attache de l'importance au développement du bas carbone, le marché du PV ouvrira de nouvelles possibilités de développement, et la combinaison du PV et du bâti joue un rôle de plus en plus important dans les installations PV, a déclaré Jasmine Huang, PDG d'Antaisolar. Antaisolar a développé son marché du PV pendant de nombreuses années et a accumulé une vaste expérience technique ».

Conformément à la demande du marché pour des modules BIPV, Antaisolar développe vigoureusement la R&D pour construire un nouveau module BIPV, le Taiyang Roof, qui est dédié à la transformation zéro carbone des bâtiments. Pour résoudre les problèmes de sécurité, de dérangement, de complexité de la maintenance et de courte longévité des toits photovoltaïques industriels ou commerciaux, le Taiyang Roof a optimisé l'intégralité de ses performances. Il faut préciser que ce lancement en ligne a été relayé auprès de trois laboratoires différents pour mettre en valeur les avantages uniques du Taiyang Roof en matière d'imperméabilisation, d'installation et de matériaux.

Tout d'abord, le Taiyang Roof peut atteindre un niveau d'étanchéité de 100%, et les composants étanches utilisés dans le module peuvent non seulement prévenir les fuites d'eau, mais aussi protéger le bâtiment. Deuxièmement, le processus d'installation du Taiyang Roof consiste simplement en trois étapes : « Placer, Fixer, Attacher » et les opérations de maintenance peuvent être préventives, légères et personnalisées. Enfin, le Taiyang Roof est composé d'un alliage d'aluminium hautement performant, dont il a été prouvé à titre expérimental qu'il affiche des performances 20% supérieures à celles dictées par les normes chinoises, avec un poids léger et une résistance élevée. Ces caractéristiques garantissent la sécurité, la fiabilité et la stabilité du Taiyang Roof, ce qui non seulement le met en conformité avec les normes architecturales et esthétiques, mais réduit aussi les coûts du système de 20% et tout en augmentant l'efficacité de 50%.

En tant que module leader de l'industrie du BIPV, le Taiyang Roof est économique et écologique avec une grande efficacité de recyclage et une durée de vie pouvant aller jusqu'à 50 ans grâce à l'excellent service après-vente assuré par Antaisolar, alignant ainsi sa durée de vie sur celle des bâtiments. Il ne fait aucun doute que le Taiyang Roof est un produit exceptionnel pour les solutions de construction de PV.

Le lancement du Taiyang Roof est essentiel pour permettre à Antisolar de promouvoir la transformation écologique des bâtiments. À l'avenir, Antaisolar maintiendra son engagement envers l'industrie du BIPV, visant à promouvoir une transition zéro carbone et à faciliter le développement de l'énergie propre.

https://www.antaisolar.com

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1852020/1.jpg

SOURCE Antaisolar