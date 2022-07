Antaisolar wprowadza nowy produkt BIPV, który przyczyni się do realizacji celów w zakresie zeroemisyjności budynków

„Społeczeństwo generalnie przywiązuje wagę do niskoemisyjnego rozwoju, a rynek systemów fotowoltaicznych do rozproszonego wytwarzania energii będzie zwiększał możliwości w tym zakresie. Moduły fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem odgrywają przy tym coraz większą rolę w branży fotowoltaicznej – powiedziała dyrektor generalna Antaisolar Jasmine Huang. – Firma Antaisolar rozwija swój rynek systemów fotowoltaicznych do rozproszonego wytwarzania energii od wielu lat, dlatego posiada w tym obszarze bogate doświadczenie techniczne".