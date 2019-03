Antalya Homes permet désormais d'acquérir des biens immobiliers en Turquie avec des cryptomonnaies

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/830501/Bitcoin_Turkish_Property.jpg )

Les plus grandes entreprises du monde entier comme Microsoft, Virgin Atlantic et Shopify permettent désormais aux internautes de régler leurs achats en cryptomonnaies. L'usage des monnaies numériques s'est également accru dans le secteur de l'immobilier. Par exemple, en Turquie, qui accueille de nombreux investisseurs étrangers, il est désormais possible d'acheter des biens immobiliers avec ce type de monnaie.

Totalisant 140 milliards de dollars en valeur de marché, les cryptomonnaies sont activement utilisées dans les secteurs des voyages, de l'alimentation, des technologies de l'information, de l'automobile et de l'immobilier. Parmi l'un des pays d'Europe les plus attractifs pour les investisseurs immobiliers (40 000 propriétés vendues à des étrangers en 2018), la Turquie utilise non seulement le Bitcoin (BTC), mais aussi le Ripple (XRP), l'Ethereum (ETH), le Bitcoin Cash (BCH), le Bitcoin Gold (BTG), le Litecoin (LTC), le Tether (USDT) et le Stellar (XLM) pour les opérations de vente immobilières. Antalya Homes, l'une des plus grandes agences immobilières internationales, qui a aidé à ce jour des milliers d'étrangers à acquérir un bien immobilier en Turquie, a adopté une approche innovante en réalisant, en 2018, neuf opérations de vente en Bitcoins (BTC).

« L'acquisition de biens immobiliers avec des cryptomonnaies offre plus d'avantages »

Leader des agences immobilières en Turquie, Antalya Homes est l'une des entreprises du secteur à accepter les cryptomonnaies. Selon Bayram Tekce, président d'Antalya Homes, qui déclare avoir réalisé la vente de neuf biens immobiliers en Bitcoins (BTC) en 2018, « le paiement en cryptomonnaies favorise des transactions plus fiables et plus rapides, notamment sous la forme de simples virements d'un compte à un autre, sans subir de pertes de change. L'achat de biens immobiliers est très rentable pour les investisseurs qui souhaitent utiliser leurs cryptomonnaies. En investissant dans des pays comme la Turquie, où la valeur de l'immobilier est en constante augmentation, les investisseurs peuvent effectuer des placements moins risqués et plus sûrs, et multiplier leurs économies. Nous avons créé sur le site Internet d'Antalya Homes une rubrique dédiée au paiement en Bitcoins intitulée Payez en Bitcoin , qui traite de toutes les questions liées à l'achat de biens immobiliers avec des cryptomonnaies. Antalya Homes offre aux personnes intéressées par ce type d'acquisition la possibilité de devenir propriétaires en Turquie à partir de 30 000 euros (9 BTC). »

