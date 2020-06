Antalya Homes : ventes avec TeleProperty et paiements en Bitcoin

Les interdictions de déplacement qui ont commencé avec l'épidémie de Covid-19, ont forcé l'intégration de la technologie et de l'innovation dans le secteur immobilier. La découverte des propriétés par le biais de visites virtuelles et les transactions en ligne sont devenues la nouvelle norme. De plus, l'utilisation de cryptomonnaies dans les achats de biens immobiliers s'est généralisée.

La division par deux du Bitcoin stimule les ventes de biens immobiliers

Après avoir atteint son deuxième record à 13 700 dollars en juin 2019, le Bitcoin était tombé à 4 980 dollars à la mi-mars 2020. La troisième division de moitié, ou « halving », que tous les amateurs de cryptomonnaies attendaient avec impatience, a eu lieu le 11 mai 2020. Cette division de moitié, qui vise à créer un équilibre de l'offre sur le marché, ralentit la vitesse de production des Bitcoins, qui devraient être davantage valorisés en tant qu'outil d'investissement. Dans la première semaine suivant la division de moitié, la valeur des Bitcoins est remontée à 10 000 dollars.

Bayram Tekce, Chairman d' Antalya Homes , la première société immobilière de Turquie, a commenté les nouveaux développements dans le secteur. Il a déclaré que les ventes de biens immobiliers en Bitcoins se sont accélérées et a ajouté : « Avec l'effet de l'augmentation de la valeur des Bitcoins après la réduction de moitié, les investisseurs ont réalisé des ventes de capitalisation qui se traduisent par une augmentation des ventes de biens immobiliers. »

Bayram Tekce a attiré l'attention sur l'innovation dans l'immobilier, connue sous le nom de PropTech (Property Technology) et a fait référence à une vente de maison récente : « Pour la vente d'une villa à Antalya, nous avons enregistré des visuels de la maison avec un drone et fait une visite de visualisation en ligne avec le client. Ensuite, nous avons réuni l'acheteur et le vendeur lors d'une réunion en ligne et finalisé les négociations. Antalya Homes a négocié les paiements en Bitcoins. Cette vente, d'une valeur de 1,25 million de dollars, a été la plus importante vente d'un bien immobilier jamais réalisée en Bitcoins en Turquie. »

Bayram Tekce a déclaré que le Bitcoin peut être converti en une propriété, mais peu de sociétés immobilières sont en mesure de le faire. Il a déclaré : « La pandémie de Covid-19 est en train de changer toute notre vie et la façon de faire des affaires. Il est important de suivre l'évolution de la dynamique. Ayant l'innovation comme valeur d'entreprise, nous continuons à être le pionnier dans le domaine de la PropTech. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1179608/Antalya_Homes_Bitcoin.jpg

Related Links

https://www.antalyahomes.com



SOURCE Antalya Homes Real Estate Inc.