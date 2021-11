Anteryon affiche des chiffres de croissance clairs au cours d'une année difficile

EINDHOVEN, Pays-Bas, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Anteryon, spécialiste des composants optiques de haute technologie, a aidé sa clientèle mondiale à transformer davantage d'idées en solutions, même au cours des 12 derniers mois marqués par la COVID. L'entreprise affiche des chiffres de croissance limpides et devrait poursuivre sa croissance à un rythme rapide.

Anteryon crée, développe et produit des solutions claires pour les défis optiques. Depuis son propre centre de compétences, situé sur le campus Brainport Industries d'Eindhoven, la société utilise l'ingénierie de précision pour développer des verres et des céramiques spéciaux utilisés pour innover dans les composants optiques et optimiser les systèmes. Les connaissances techniques et mécaniques internes d'Anteryon, son expérience et son outillage sont uniques au monde et répondent à une demande internationale croissante. L'entreprise produit notamment des composants pour les équipements pour puces d'ASML, des lentilles pour les téléphones mobiles et des systèmes de mesure optique pour les topographes.

Croissance solide. Même pendant la COVID-19

Cette offre unique et cette demande croissante ont également entraîné une nouvelle et solide croissance (des revenus) de 15 % l'année dernière, malgré Covid. « Nous voyons que nous pouvons aider nos clients à acquérir de nouvelles et meilleures perspectives grâce à notre expérience mondiale et à notre force d'innovation. Des entreprises B2B des Pays-Bas aux consommateurs de Chine. Grâce à des solutions optiques que nous produisons de manière indépendante mais que nous co-créons également, nous nous rapprochons chaque jour d'un avenir meilleur », déclare Gert-Jan Bloks, PDG d'Anteryon. « Dans la période à venir, nous voulons croître encore plus vite pour aider davantage de clients à trouver de meilleures solutions optiques. »

De nouvelles perspectives mises en évidence visuellement

L'agence de création The Others a été chargée de développer une nouvelle identité visuelle pour répondre aux objectifs de croissance internationale d'Anteryon. Le nouveau site web et les nouveaux outils de communication sont lancés aujourd'hui. « Aujourd'hui, Anteryon introduit une identité visuelle qui respire la force, l'innovation et le progrès à tous les niveaux. La transparence et les formes rondes font référence aux lentilles optiques. Les couleurs et les éléments de conception créent une profondeur, une dynamique et une dimension supplémentaires. L'ensemble du design reflète donc précisément les perspectives innovantes et meilleures rendues possibles par Anteryon », explique Alewijn Eijgenraam de The Others.

À propos d'Anteryon

Avec 165 employés à Eindhoven et son propre réseau en Chine, Anteryon compte parmi ses clients ASML, Leica, Lely Industries, Hilti et Sick AG, pour n'en citer que quelques-uns. Anteryon fait partie de Wafer Level CSP, une société cotée en bourse à Shanghai. Anteryon est dirigé par Gert-Jan Bloks. Le conseil est représenté par Vage Oganesian. Pour en savoir plus : www.anteryon.com

SOURCE Anteryon