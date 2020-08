Anthem Foundation y March of Dimes combaten la desigualdad en salud en la atención materna

ARLINGTON, Virginia, 10 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes, líder en la lucha a favor de la salud de todas las madres y sus bebés, y largamente asociada con Anthem Foundation, la rama filantrópica de Anthem, Inc., anunció hoy un subsidio de $1.1 millones con sus planes más recientes para combatir la crisis de salud materna e infantil en los Estados Unidos, una crisis especialmente devastadora para las comunidades de color. La alianza busca cerrar la brecha de la desigualdad en salud al abordar la disparidad racial y los determinantes sociales de la salud que afectan, de manera desproporcionada, a las madres afroamericanas con mayores probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo y de tener bebés prematuros que cualquier otra demografía femenina.

El nuevo subsidio apoyará programas en 16 estados y en Washington D.C., con un elemento central destinado a alianzas de salud equitativa con más de 20 hospitales que incluye la formación Breaking Through Implicit Bias in Maternal Healthcare (Poner fin al sesgo implícito en la atención materna). Según la edición 2003 de National Academies for Science, Engineering and Medicine, "las minorías raciales y étnicas tienden a recibir una atención médica de menor calidad que quienes no pertenecen a una minoría, incluso cuando se controlan factores relacionados como el acceso, como los ingresos de los pacientes o el hecho de que cuenten con un seguro". En respuesta, March of Dimes creó esta formación, en colaboración con Quality Interactions, para mejorar las comunicaciones y las decisiones de tratamiento entre paciente y proveedor del servicio de salud, contribuyendo así a una atención de mejor calidad en un momento crucial de intervención. El curso ofrece un panorama general de lo que constituye el sesgo implícito, su impacto en la crisis de salud materna e infantil, la historia de racismo estructural en los Estados Unidos, las estrategias para que los proveedores de los servicios de salud mitiguen el sesgo racial en la atención materna y se comprometan con una cultura de la equidad.

El subsidio también apoyará programas para madres y bebés, como el programa Supportive Pregnancy Care (Cuidados de apoyo durante el embarazo) e iniciativas de interconcepción. A través de Supportive Pregnancy Care, las mujeres embarazadas reciben atención clínica, comparten experiencias con otras mujeres en etapa similar de embarazo y adquieren habilidades y conocimientos relacionados con el embarazo, el alumbramiento y la maternidad. Los programas de interconcepción ayudan a las madres a obtener información y servicios que promueven el espaciamiento de los partos, el abandono del tabaquismo y el fomento de la salud mental.

"Los Estados Unidos se encuentran en medio de una crisis de salud materna e infantil particularmente devastadora para las mujeres y los bebés afroamericanos. Los datos evidencian que el país sigue figurando entre los más peligrosos, en el mundo en desarrollo, para dar a luz. Se calcula que una mujer muere cada 12 horas por causas relacionadas con el embarazo, y los CDC reportan que 60% de esas muertes son prevenibles. Este tipo de programas, con los auspicios de Anthem Foundation, son invaluables para tener un efecto positivo en las madres y los bebés", dijo el Dr. Rahul Gupta, director médico y de salud, y vicepresidente senior y director científico interino de March of Dimes.

En los Estados Unidos, las mujeres afroamericanas tienen el triple de probabilidades de morir por causas relacionadas con la maternidadi y los bebés afroamericanos tienen el doble de probabilidades de morir antes de cumplir un año de edadii en comparación con las madres y los bebés blancos. La injusticia racial sistémica ha afectado no solo la atención médica, sino los determinantes sociales de la salud, como el acceso a la alimentación, la educación, la vivienda y el empleo. Estos factores, aunados a la experiencia directa de la discriminación racial y el tratamiento inequitativo, han generado una brecha de equidad en la salud que afecta directa y negativamente a las madres y los bebés afroamericanos.

"Anthem y su fundación siguen a la vanguardia gracias al compromiso de mejorar las vidas y las comunidades de todo el país. Durante más de diez años, nuestra alianza con March of Dimes ha brindado acceso a atención médica a más de 47,000 personal. Trabajamos incansablemente para crear un cambio perdurable en las comunidades de todo el país y para atender los factores que inciden en la disparidad de nuestro sistema de salud y la sociedad en conjunto", dijo la Dra. Razia Hasmi, maestra en salud pública y vicepresidenta de operaciones clínicas comerciales de Anthem.

En la última década, Anthem Foundation ha aportado cerca de $8 millones a los programas de March of Dimes, diseñados para reducir el número de nacimientos prematuros en el país. Estos programas han tenido un importante efecto, pues solo 7.3% de las mujeres en atención prenatal grupal dan a luz antes de término, en comparación con el promedio nacional de 10%.

Acerca de March of Dimes

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las madres y sus bebés. Apoyamos la investigación, dirigimos programas y brindamos formación y apoyo para que cada bebé llegue a la vida con las mejores expectativas posibles. Capitalizamos un exitoso legado de 80 años de trabajo de incidencia e innovación para empoderar a todas las madres y todas las familias. Consulte marchofdimes.org o nacersano.org para obtener más información. Si necesita apoyo y consuelo, visite shareyourstory.org. Estamos en Facebook y también puede seguirnos en Instagram y Twitter.

Acerca de Anthem Foundation

Anthem Foundation es la rama filantrópica de Anthem, Inc. que, mediante donativos y programas, promueve el compromiso de esta organización con la labor de mejorar las vidas y las comunidades. Gracias a sus alianzas y programas estratégicos, Anthem Foundation aborda los factores sociales que ayudarán a contar con una generación más sana de estadounidenses en aquellas comunidades donde Anthem, Inc. y sus planes afiliados de salud tienen presencia. Anthem Foundation concentra su financiamiento en iniciativas cruciales que constituyen su Healthy Generations Program, una iniciativa multigeneracional dirigida a la salud materna, la prevención de la diabetes, la prevención del cáncer, la salud cardíaca, los estilos de vida activos y saludables, los esfuerzos por fomentar comportamientos sanos y los programas para personas con discapacidad. Además, Anthem Foundation coordina el programa Dollars for Dollars de la compañía que dura todo el año y suma el 100% de la cantidad donada por los asociados, así como los programas de servicio comunitario Volunteer Time Off y Dollars for Doers. Si desea más información sobre Anthem Foundation, visite http://www.anthem.foundation y su blog: https://medium.com/anthemfoundation.

