Anthony Di Iorio abordera les défis qui entravent le Web3 et le mouvement décentralisé

Le fondateur d'Ethereum, Decentral et Jaxx Liberty prononcera le discours d'ouverture de la conférence Futurist Conference 2022

TORONTO, 26 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Untraceable Events a annoncé aujourd'hui que le visionnaire de la crypto, Anthony Di Iorio, sera le conférencier de la Blockchain Futurist Conference 2022, le plus grand événement crypto et blockchain du Canada. La conférence se tiendra au Rebel Entertainment Complex à Toronto les 9 et 10 août 2022. La conférence annuelle Futurist réunit plus de 100 conférenciers de classe mondiale, des experts de l'industrie et des leaders d'opinion pour discuter de la technologie blockchain, des NFT, des Metaverse, des DeFi, des crypto-monnaies, des DAO et plus encore.

Anthony Di Iorio

Di Iorio est un fondateur d'Ethereum et le fondateur et PDG de Decentral Inc. Lieu de naissance d'Ethereum, Decentral est une entreprise canadienne qui construit des outils au cœur du prochain Internet. Cela inclut Jaxx Liberty , un logiciel qui a donné à des millions de personnes les outils dont elles ont besoin pour contrôler leurs actifs numériques. « Je suis très heureux de revenir sur la scène de Futurist », déclare M. Di Iorio. « C'est une année importante pour nous chez Decentral, et il est logique que nous démarrions les choses à domicile, lors du plus grand événement communautaire blockchain du Canada. »

Marquant sa 10e année dans le domaine de la crypto, le discours de M. Di Iorio portera sur les lacunes qui entravent un Internet décentralisé contrôlé par les utilisateurs, souvent appelé Web3. Appliquant son cadre analytique unique, il discutera de la façon dont les projets et les entreprises peuvent appliquer les principes clés du leadership, de la résolution de problèmes et de la technologie pour créer des projets de premier plan à l'échelle mondiale. Di Iorio révélera également une série d'annonces qui résonneront dans l'industrie de la blockchain au Canada et dans le monde entier.

« Anthony est l'une des personnes les plus influentes dans ma vie cryptographique », déclare Tracy Leparulo, futuriste blockchain et fondatrice d'Untraceable Events. « Nous sommes ravis de l'accueillir à nouveau pour ouvrir l'événement, et nous sommes impatients d'entendre ce que Decentral nous réserve pour la prochaine décennie. »

Di Iorio a choisi de renoncer aux honoraires de conférencier. En revanche, les organisateurs de Futurist lui ont fourni des billets gratuits pour la conférence, qu'il distribuera à des groupes communautaires locaux et à des organisations à but non lucratif. Di Iorio souhaite ainsi améliorer l'accès des communautés défavorisées aux événements technologiques.

Pour en savoir plus sur la Blockchain Futurist Conference 2022, rendez-vous sur futuristconference.com.

Untraceable Events est une société de gestion d'événements et de conseil basée à Toronto qui organise des événements à grande échelle sur la blockchain et les crypto-monnaies. Fondée en 2013, Untraceable a été la première agence de gestion d'événements et de marketing au service de la communauté crypto au Canada. Au cours des neuf dernières années, Untraceable a organisé des centaines d'événements, notamment la première Bitcoin Expo au Canada, le tout premier hackathon Ethereum et le plus grand événement crypto du Canada, Blockchain Futurist Conference.

Decentral Inc. est une entreprise canadienne de premier plan dans le domaine de la blockchain qui construit des outils au cœur du prochain Internet. Lieu de naissance d'Ethereum, Decentral a été fondée en 2014 par Anthony Di Iorio dans le but de devenir un espace de rassemblement communautaire et un centre d'innovation pour les technologies décentralisées. Elle a depuis contribué à créer une communauté de centaines de projets partenaires à Toronto et dans le monde entier. Decentral est le créateur de Jaxx Liberty, un portefeuille gratuit de crypto-monnaies sans garde qui a donné à des millions de personnes dans le monde les outils dont elles ont besoin pour contrôler leur vie numérique.

