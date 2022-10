Anthony Di Iorio, fundador de Ethereum y Decentral, anuncia el evento global de lanzamiento de Andiami: The Quest for Liberty, el 7 de noviembre en Toronto

Regístrese en la lista de inclusión para reservar su boleto dorado para el lanzamiento con cupo limitado de Andiami, un proyecto diseñado para impulsar un internet controlado por el usuario.

TORONTO, 5 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Andiami: The Quest for Liberty se presentará en la noche del 7 de noviembre de 2022 en el Metro Toronto Convention Centre, según informó hoy Anthony Di Iorio, fundador de Ethereum, Decentral y Jaxx. Andiami es un próximo proyecto tecnológico global diseñado para impulsar un internet controlado por el usuario, que complementa y respalda tecnologías descentralizadas líderes como Bitcoin, Ethereum y otras.

Quienes cuenten con boletos dorados estarán entre los primeros en conocer el hardware y los productos a la medida del proyecto, la infraestructura escalable y robusta, los nuevos protocolos y el modelo único para incentivar a los contribuyentes del ecosistema. Los boletos dorados especiales también darán acceso a los asistentes a una serie de obsequios y premios durante el evento.

"El movimiento descentralizado está en un punto crucial de su evolución. Desafíos como la continua centralización de la infraestructura descentralizada y la continuidad de modelos de negocios de la Web2 representan obstáculos para hacer posible un internet controlado por el usuario, lo que algunos llaman Web3", sostuvo Anthony Di Iorio. "Durante diez años, mi equipo y yo hemos construido la infraestructura, las herramientas y los marcos de referencia para apoyar el empoderamiento individual, a la vez que hemos fortalecido la resiliencia de las redes descentralizadas. El resultado es Andiami y estamos emocionados por anunciarlo al mundo el 7 de noviembre".

Para honrar el compromiso de Di Iorio con la inclusión y la accesibilidad para los eventos de cadena de bloques, los boletos dorados para el lanzamiento con cupo limitado son gratuitos. Para reservar su boleto, mientras estén disponibles, regístrese sin compromiso en la lista de inclusión del proyecto en andiami.org.

El evento de lanzamiento de Andiami este 7 de noviembre, que inicialmente estaba planificado para el 3 del mismo mes, es ahora el eje central en una serie de eventos de cadena de bloques y Web3 que tendrá lugar durante la semana del 3 al 10 de noviembre en Toronto. Esta semana especial celebra una década de criptografía en Canadá y es organizada junto con Web3 & Blockchain World (W3B), una conferencia global de dos días encabezada por Don y Alex Tapscott, y BlockHack Global, un hackatón gratuito de tres días, entre otros. El Blockhack Global es organizado por Bitcoin Bay, una de las organizaciones comunitarias de cadena de bloques más antiguas de Toronto.

Para obtener más detalles sobre el lanzamiento del proyecto Andiami y otros eventos de esa semana, visite andiami.org/events.

A finales de 2013, Anthony Di Iorio financió y cofundó Ethereum, la plataforma de contratos inteligentes descentralizados que en su cúspide alcanzó una capitalización de mercado de USD 500.000 millones. Es el fundador y actual director ejecutivo de Decentral Inc., un centro de innovación y compañía de desarrollo de software con sede en Toronto que se enfoca en tecnologías descentralizadas.

Decentral Inc. construye herramientas en el centro del próximo internet. Esto incluye a Jaxx Liberty, una billetera de criptomonedas gratuita y sin custodia que ha dotado a millones de personas a nivel mundial con las herramientas que necesitan para controlar sus vidas digitales. Hace poco, Decentral anunció Andiami: The Quest for Liberty, un próximo proyecto tecnológico global.

