Anthony Ritossas 9. Global Family Office Investment Summit unter der Schirmherrschaft Seiner Durchlaucht Prinz Albert II. von Monaco zeichnet ein farbenfrohes Family Office-Bild

Ein Publikums-Highlight war die Rede von Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg , der in Monaco lebt. Für seine Gedanken, wie aus dem Formel-1-Weltmeister von 2016 mit Mercedes AMG Petronas (Monaco) der Kopf des Nico Rosberg Family Office geworden ist, das durch Aktivitäten wie das Greentech Festival in Berlin die Welt verbessern will, bekam er stehenden Applaus. Seine Präsentation war ein Programmpunkt der Sitzung „Iconic Monaco Family Offices At Work", moderiert von Giuseppe Ambrosio, Honorarkonsul von St. Vincent und die Grenadinen und Präsident der Monaco Single & Multi Family Office Association.

Eine besondere Ehre wurde Sir Anthony Ritossa zuteil, der von der Knights Society of Elviña , die die ritterlichen Werte Britanniens und Spaniens hochhält, die den Sieg in der Schlacht von Elviña während des spanischen Unabhängigkeitskriegs ausgemacht haben, zum Ritter ernannt wurde. Er ist jetzt eines von nur 55 Mitgliedern der exklusiven Gesellschaft, die eine erlesene Gruppe von politischen Amtsträgern, Mitgliedern von Adels- und Königshäusern sowie großartigen Schriftstellern und Unternehmern unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Mahmoud Salah Al Din Assaf würdigt.

Giuseppe Ambrosio, Honorarkonsul von St. Vincent und die Grenadinen, Präsident der Monaco Single & Multi Family Office Association und ebenfalls ein Philanthrop, überreichte sieben hohe Auszeichnungen an ausgewählte Persönlichkeiten für ihren Beitrag zu unserer Weltgesellschaft und der Family Office-Community.

Family Office Lifetime Achievement in Philanthropy 2019 Award – überreicht an Seine Durchlaucht Prinz Albert II. von Monaco für seine Prince Albert II of Monaco Foundation , die sich der alarmierenden ökologischen Situation unseres Planeten widmet und Initiativen öffentlicher und privater Organisationen in Forschung und Studien, technologischer Innovation und sozial verantwortlichen Praktiken fördert. Dieser renommierte Preis ging 2018 an Sir Stelios Haji-Ioannou und stellt überragende philanthropische Verdienste auf globaler Ebene heraus.

Family Office Shipping and Yachting 2019 Award – überreicht an Manfredi Lefrevre d'Ovidio, Chairman, Heritage Group und Silversea Cruises (Monaco).

Family Office Private Debt 2019 Award – überreicht an Evgeny Denisenko, Managing Director, Apolis (Monaco).

Family Office Social Responsibility 2019 Award – überreicht an Kerry E. Adler. Der Gründer, President und CEO von SkyPower, der weltweit führende Entwickler, Eigentümer und Betreiber von großen industriellen Solarprojekten mit einer aktiven Präsenz in über 36 Ländern und Stromverträgen im mehrstelligen Milliardenbereich, gilt als einer der frühen Pioniere der Solarenergie und führende Autorität für erneuerbare Energien rund um den Globus. (2018 ging der Preis an Guido Giannotta von Ferrero.) Verliehen an Ferrero und in Empfang genommen von Guido Giannotta.

Family Office Innovation in Private Equity with Impact 2019 Award – überreicht an Mungo Parks, Chairman von Innovator Capital und Mitgründer von CleanEquity (Monaco).

Family Office Enlightened Governance 2019 Award – überreicht an Mohamed Al Ali, CEO & Advisor, Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise (VAE).

Family Office Asset Manager 2019 Award – überreicht an Michael S. Young, CEO von Mediatrix Capital, Inc. (Bahamas), der den Preis zum zweiten Mal in Folge bekam.

„Ich bin zutiefst dankbar für den ungebrochenen enormen Erfolg unserer Summits. Es ist eine besondere Ehre, die Kooperation und Kollaboration zwischen europäischen Familien und ihren Gegenübern im Nahen Osten, in den USA, Asien und Lateinamerika zu unterstützen. Wir bieten eine Plattform, damit sich führende Family Offices in privater, vertraulicher und geschlossener Gesellschaft treffen können", sagte Anthony Ritossa, Chairman des Ritossa Family Office, ein Familienunternehmen mit einer 600-jährigen Geschichte, die bis in das Venezianische Reich in Europa zurückreicht.

„Monaco ist zum dritten Mal Austragungsort dieses wichtigen Summit, der international bereits zum 9. Mal stattfindet. Er wird mit jeder Ausgabe größer und die Qualität der Teilnehmer wird immer besser. In diesem Jahr waren mindestens fünf Kontinente vertreten. Alle Teilnehmer müssen für ihre enormen Verdienste gelobt werden. Sie teilen die Vision, Werte und Leidenschaft für die Umwelt und Nachhaltigkeit. Das große Asset dieses Event ist die Qualität der teilnehmenden Family Offices. Anthony, ich und unser Summit Advisory Board sehen es als unsere Aufgabe, die Zukunft dieser Assets zu sichern", sagte Giuseppe Ambrosio, Honorarkonsul von St. Vincent und die Grenadinen und Präsident der Monaco Single & Multi Family Office Association.

„Der Summit ist eine gute Mischung aus Familien, Produkten und Dienstleistungen. Dieser Austausch über aktuelle Aktivitäten und Zukunftstrends ist bei solchen Treffen sehr wichtig, um 2019 zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen", sagte Seine Königliche Hoheit Prinz Michael von Jugoslawien, Enkel von König Humbert von Italien & Prinz Paul von Jugoslawien ( Monaco ).

„Der 9. Global Family Office Summit in Monaco war ein großer Erfolg für Anthony Ritossa, lokale & internationale Partner und alle Anwesenden. Die Teilnehmer sind aus aller Welt angereist, um Gespräche auf höchster Ebene über strategische Partnerschaften zu führen, die die Welt verändern. Das Event war ein phänomenaler Erfolg, bei dem Verträge im mehrstelligen Milliardenbereich unterzeichnet wurden. East Meets West ist ein Motto, das sich auch durch zukünftige Summits ziehen wird. Wir freuen uns darauf, die Gruppe im November in Dubai willkommen zu heißen", sagte Mohamed Al Ali, CEO & Advisor, Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise, VAE.

„Der Ritossa Family Office Summit hat meine Erwartungen weit übertroffen. Anthony und sein Team haben ein Programm mit aktuellen Themen zusammengestellt, die zum Nachdenken anregen. Und die Podiumsgäste waren erstklassig. Es war eine einmalige Möglichkeit, um so vielen interessanten und erfolgreichen Leuten aus aller Welt zu begegnen und neue Freundschaften zu knüpfen", sagte Seine Durchlaucht Hermann Prinz zu Leiningen, Enkel von König Boris III. von Bulgarien und Großherzogin Maria von Russland und Managing Director, Family Office Investments der Royal Bank of Canada.

Es gab unter anderem die folgenden Programmpunkte und Diskussionen:

Großes Vermögen wird von Menschen angehäuft und zerstört – Familien müssen über wichtige Themen reden, einschließlich Geldvermögen, um sich weiterzuentwickeln. Die Geschichte lehrt, dass Familien kämpfen und Hürden überwinden müssen; dabei müssen sie aber verbunden bleiben, einen sicheren Hafen finden und ihre gemeinsame Vision verstehen.

Technologie ist die Antwort – Familien akzeptieren und verstehen Technologie, ihre beweglichen Teile und ihr breites Spektrum und betreten jetzt das Neuland von Deep Tech. Nach Meinung von Nick Ayton, Gründer und CEO von Chainstarter und Family Office-Berater, ist das die Zukunft und Grundlage zur Zusammenführung verschiedener Technologien, um einige der größten Herausforderungen der Menschheit wie Langlebigkeit und Ungleichheit zu lösen.

Hohes Interesse an Nachhaltigkeit, Wirkungsorientierung + ESG-Themen – bei Investoren verstärkt sich der Trend, mit ihrer Geldanlage Gutes zu tun, und solche Instrumente werden immer beliebter – insbesondere, wenn sie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und ESG-Metriken mit einbeziehen. Speziell Investoren der nächsten Generation sehen dies als einen wesentlichen Baustein, um die Zukunft unserer Gesellschaft zu gestalten.

Investiere in dich selbst + die Familie – neben der Geldanlage müssen wir auch unbedingt in uns selbst und die Familie investieren, um auch in Zukunft weise Entscheidungen zu treffen. Familienführung und Philanthropie sind ein integraler Bestandteil für die Familien-Governance und den Erhalt menschlichen Kapitals. Eine dankbare Geisteshaltung erleichtert es, Familie und Geschäft miteinander zu vereinbaren.

Einblicke von Elite-Investoren – Summit-Redner referierten unter anderem zu diesen Schwerpunktthemen: IoT/künstliche Intelligenz/Machine FinTech und Kreditgeschäft, Technologie, Healthcare, E-Commerce, Bildung, Gewässerbewirtschaftung, Unterhaltung, Disruption, Startups, Risikokapital, alternative Assets, Immobilien, Solarenergie, Kunst, saubere Energie und digitale Assets.

