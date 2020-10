Anthony Wonke réalise un long-métrage documentaire sur la marque de whisky Johnnie Walker

L'avant-première de 60 secondes de The Man Who Walked Around the World - qui sera présentée le 12 novembre, en première mondiale, sur le portefeuille de marques et de services de Discovery - comprend des contributions de Cappadonna du Wu-Tang Clan, de l'actrice et activiste Sophia Bush, du musicien rock Zakk Wylde, de Sean Miyashiro de 88rising, la légende de la publicité, Sir John Hegarty, et bien d'autres.

Suite au portrait qu'il a fait de la plus grande star du sport dans « Ronaldo » et après avoir fait le récit de l'aventure de Star Wars dans « The Director & the Jedi », Anthony Wonke, nominé aux Oscars, a eu l'idée de fixer l'œil de sa caméra sur la plus grande marque de whisky écossais au monde après avoir vu le célèbre logo de l'homme qui marche, le « Striding Man », apparaître à maintes reprises dans des films, des vidéoclips et des bars, dans tous les lieux où il passait lorsqu'il parcourait le monde.

Selon Anthony Wonke, « le symbole de cet homme qui marche semble être partout, sous une forme ou une autre, et a pris une signification propre. Il a en quelque sorte transcendé une marque pour devenir véritablement emblématique. »

« Nous avons fait un voyage incroyable, nous avons passé des années à filmer et à parler à des gens de tous les horizons pour réaliser ce film – des acteurs, des musiciens, des barmen, des artistes, des activistes et bien d'autres encore. C'est une histoire fantastique. »

The Man Who Walked Around the World est un long métrage documentaire indépendant réalisé par Something™ Originals et produit par la société de production primée Partizan. Le film explore tout, depuis les origines de la marque jusqu'au rôle qu'elle a joué dans les films hollywoodiens légendaires et dans la musique qui a marqué des générations entières. Il s'attache à étudier l'impact culturel du whisky à l'échelle mondiale et examine comment, sur ses 200 années d'existence, de ses premiers pas chez l'épicier local à son statut d'icône mondiale, Johnnie Walker a toujours été une référence, et aujourd'hui, il l'est encore.

Myriam Lopez-Otazu, vice-présidente, Acquisitions et contenus, Discovery : « Nous sommes ravis de voir un premier aperçu de The Man Who Walked Around the World et sommes impatients de partager le documentaire avec le public mondial de fans passionnés de Discovery. »

John Williams, directeur de Diageo Global Scotch, a ajouté : « Nous attendons ce moment avec impatience depuis que nous avons entendu parler de la réalisation du documentaire. Johnnie Walker a une histoire incroyable à raconter, et la façon dont Anthony Wonke et Something™ Originals l'ont conçue est, pour nous, passionnante. »

Andy Hewitt, directeur associé de Something™ Originals, commente ainsi : « Pour Johnnie Walker, s'ouvrir ainsi à une production indépendante était une décision audacieuse. C'était un acte de foi de leur part mais ils croyaient en nous et en ce que nous essayions de faire. Anthony est brillant et nous avons toujours été confiants qu'ensemble nous pourrions réaliser un documentaire exceptionnel qui vivra longtemps dans les mémoires. »

