Antier a conceptualisé l'idée de célébrer Diwali dans le métaverse - Anfestier

NOTTINGHAM, Angleterre, 2 er novembre 2022 /PRNewswire/ -- Il existe plusieurs cas d'utilisation du métaverse, allant du commerce de détail à l'éducation, et des jeux aux soins de santé. Antier Solutions a fait une meilleure exploration du côté ludique de la technologie métaverse en célébrant Diwali dans le Métaverse le 21 octobre 2022 dans ses locaux. Le nom de l'événement est Anfestier.

Anfiestier - Diwali in Metaverse

Diwali est un festival majeur en Inde et il y a deux autres évènements traditionnels qui suivent peu après Diwali, et tous les travailleurs aiment célébrer ces événements avec leurs familles. C'est pourquoi l'organisation a annoncé des congés prolongés. Comme Diwali tombait le 24 octobre 2022, Antier a planifié un événement coopératif, Anfestier, pour ses employés dans le métaverse. Il a créé un espace virtuel dans lequel tous les membres de l'organisation ont été autorisés à participer aux célébrations de Diwali. Ainsi, il a été plus facile de réunir tous les coéquipiers travaillant ensemble à partir de différents emplacements géographiques pour faire l'expérience de la gaieté et passer des moments joyeux avec l'immense famille Antier.

Alors que le monde est encore déconcerté par le métaverse et nourrit différents fantasmes, la célèbre société de blockchain et de métaverse a déjà présenté la version améliorée du métaverse festif en organisant les célébrations de Diwali, Anfestier , dans le monde tridimensionnel. Cette initiative a permis aux employés de socialiser librement, de profiter d'une soirée DJ, de prendre des boissons, d'explorer les pétards, de recevoir des cadeaux et de participer à divers types d'activités amusantes.

Antier est implanté en Inde depuis plus de dix ans maintenant, mais possède également des bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Les visionnaires de l'organisation ont donc décidé de renforcer le lien entre le réseau mondial d'employés et la direction en utilisant une méthode innovante de développement d'un écosystème métaversé dans lequel chacun peut ressentir un sentiment d'appartenance et d'unité tout en célébrant le festival sous un seul toit virtuel. Ils se sont ainsi sentis spéciaux et valorisés dans l'organisation.

Le PDG d'Antier, M. Vikram Raj Singh, a déclaré : « Tous les employés font partie d'une famille élargie, et nous avons essayé ensemble de développer une plate-forme dans laquelle nous pourrions tous entrer dans le métaverse pour vivre une expérience immersive en jouant avec des pétards, en dansant et en s'amusant tous ensemble. C'était une aventure, car nous avons fait quelque chose qui allait au-delà du divertissement du monde réel, et nous l'avons fait pour la première fois dans le monde. »

Selon Monika, qui travaille comme rédactrice de contenu senior chez Antier Solutions , « C'était une première pour moi, et cette expérience m'a fait sortir des sentiers battus. J'ai adoré faire éclater des pétards et recevoir des cadeaux à l'intérieur d'un métaverse, simplement en faisant des petits mouvements de main devant l'ordinateur portable. J'ai été ravi de faire l'expérience de savourer des boissons et de participer à plusieurs activités à l'intérieur d'un métaverse. Regarder les autres faire des choses similaires était également très amusant »

Amandeep Kaur, une autre employée du département des ressources humaines d'Antier, a déclaré : « Bien que de nombreuses entreprises soient impliquées dans le développement de Métaverse , nous avons réellement fait l'expérience de sa version améliorée ». Elle poursuit : « Nous avons adoré vivre une vie virtuelle courte mais utile en célébrant Diwali dans le Métaverse ».

Voici les caractéristiques notables de Diwali dans le Métaverse, Anfesteir, qu'il faut comprendre :

L'expérience immersive est rendue possible par l'utilisation des capteurs de la caméra d'Oculus codés pour imiter les mouvements de la main. Chaque doigt de la main est riggé (animé) os par os pour suivre et simuler parfaitement les mouvements de la main et des doigts L'expérience comprend le suivi de la main, la saisie et l'imitation des moments de la main en temps réel lors de l'interaction avec les objets du jeu dans le Métaverse. Les utilisateurs peuvent saisir les feux d'artifice et les lancer exactement de la même manière que dans la réalité. Les utilisateurs peuvent saisir une bouteille d'alcool et un verre à vin et effectuer diverses activités comme boire, trinquer, porter un toast, etc. Les utilisateurs peuvent interagir avec des PNJ pour explorer des JNF. D'autres fonctions seront bientôt ajoutées, comme l'achat et la vente Les utilisateurs peuvent utiliser les contrôleurs oculus pour se déplacer et explorer l'environnement. Il y a plusieurs activités en cours dans le Métaverse. Chaque étage a un ensemble différent d'activités. Les gens peuvent offrir ou recevoir des cadeaux Les gens peuvent montrer leurs incroyables mouvements de danse, car il y a une piste de danse où une personne peut apprécier sa musique préférée et se déhancher sur les rythmes. Les gens peuvent participer à des concours de feux d'artifice. Il y a des anneaux de score dans lesquels l'utilisateur doit marquer des points avec la fusée qui passe par différents anneaux et faire des scores en conséquence.

Les Technologies à l'origine du grand succès du métaverse festif de Diwali :

Environnement, feux d'artifice, et configuration des JNF dans Unity.

Streaming et expérience dans Oculus

Animations et Rigging - Blender et Maya

Que peut-on attendre d'Antier à l'avenir ?

Il peut aider à se connecter avec les amis et les membres de la famille qui sont loin et dans un même espace à l'intérieur du métaverse.

Les pétards numériques sont non-toxiques et non polluants. En termes simples, l'initiative d'Antier apporterait des solutions écologiques pour célébrer davantage de festivals comme celui-ci.

Elle aiderait les utilisateurs à participer à diverses activités amusantes dans un monde tridimensionnel avec une grande commodité.

Les célébrations de Diwali dans le Métaverse étaient des moments agréables où tout le monde peut profiter de beaucoup de nourriture et de boissons sans affecter sa santé, toute personne désireuse de créer un Métaverse pour un festival peut éprouver le même sentiment.

L'équipe d'Antier est déterminée à créer un mélange des modes de célébration modernes et traditionnels, et à permettre aux participants de s'amuser et de se divertir dans un monde virtuel.

À propos d'Antier Solutions

Antier est une entreprise leader dans le domaine de la blockchain et des métaverse. Il s'agit d'une équipe de technologues motivés qui croient en la réalisation d'innovations révolutionnaires pour aider les entreprises à entrer dans le crypto-verse avec plus de confiance et de commodité. Elle se spécialise dans tout ce qui est lié à la technologie des registres décentralisés et distribués, notamment les JNF, les jeux, les DAO, les DeFi, les Crypto Coins & Tokens, les Wallets et la technologie Web 3 . Cependant, le Métaverse est l'un de ses points forts qui peut être utilisé de nombreuses façons pour la vente et le marketing d'entreprises, l'organisation d'événements et l'amusement.

