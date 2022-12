Antier a tenu le tout premier Noël dans le Métavers pour un public mondial

NOTTINGHAM, Angleterre, 26 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le buzz autour du premier événement Anfestier d'Antier célébrant Diwali dans le Métavers ne s'est toujours pas estompé, et il reprend de plus belle avec les célébrations de Noël dans le Métavers. Antier a lancé une invitation ouverte à toutes les personnes désireuses de participer à la fête, quelle que soit leur situation géographique. Cette fois-ci, Antier a reçu une réaction impressionnante de la part de la communauté mondiale.

Anfestier est de retour - Antier a célébré le Méta-Noël en 2022

L'histoire d'Anfestier remonte au 21 octobre 2022, lorsqu'Antier a surpris ses employés en les invitant à se joindre à la célébration de Diwali sur la plateforme du Métavers spécialement construite à cet effet, où ils pouvaient participer à différentes activités et faire exploser des pétards. Anfestier est une initiative qui permet de célébrer les fêtes dans un monde virtuel immersif.

Cette fois encore, les festivités de Noël demeurent très palpitantes. Des centaines d'avatars se pressent dans l'enceinte du Métavers pour célébrer Noël, les 21 et 22 décembre 2022, juste avant le week-end de Noël. Les participants ont pu choisir leurs avatars et personnaliser leurs looks.

Selon Gracy Nayyar, responsable de la recherche et du développement chez Antier, « En plus de bénéficier d'une participation mondiale, Anfestier a enregistré une présence moyenne de 30 minutes de la part de chaque utilisateur, ce qui témoigne de la réponse très positive à l'événement. Pour ne rien gâcher, la plupart de ces participants ont revisité le méta-espace au moins deux fois pour découvrir les engagements des avatars. »

Voici quelques-uns des points forts qui ont suscité l'intérêt des participants pendant l'événement :

Des récompenses attrayantes et des cadeaux à gagner dans le cadre des activités et des compétitions.

Des chants de Noël virtuels.

Un ensemble de prestations, comme de la musique en direct, de la danse, des promenades en traîneau, la décoration du sapin de Noël, le bowling des lutins de Noël, des feux d'artifice et la visite d'une église pour prier et se recueillir.

Le public a pu rencontrer le tout premier Méta-Père Noël et formuler des vœux personnalisés.

Une connexion facile, sans nécessité d'intégrer un porte-monnaie.

Un événement mondial dont l'accès est gratuit pour les personnes inscrites.

La plateforme du Métavers a la capacité de gérer 1 000 participants à la fois.

Plus intéressant encore, les participants peuvent également utiliser une version web qui ne nécessite pas de casque RV.

Amusement et divertissement

Le principal centre de divertissement est la première église virtuelle du Métavers de Noël. Les gens ont également apprécié de participer à la cérémonie des bougies et à la prière adressée à Jésus. La promenade en traîneau est restée la préférée des jeunes Méta participants. Elle leur a permis de réaliser leur rêve d'enfant, à savoir faire du traîneau dans un environnement enneigé, ce qui n'est pas toujours possible dans le monde réel.

Le Méta-Noël a permis aux participants de profiter d'un feu de camp avec de parfaits inconnus dans le monde virtuel. La fonction de conversation vocale du Métavers a contribué à créer l'atmosphère et à la rendre dynamique. Les participants ont pris plaisir à utiliser les pétards, les boules de bowling et les objets décoratifs comme indiqué dans le manuel du jeu. Le Jackpot est une autre fonctionnalité passionnante qui a attiré beaucoup de monde. Les heureux gagnants du Méta-Noël ont pu remporter des récompenses.

La magie de Noël aurait été incomplète sans la fonction « Make a Wish » (Faire un vœu). La majorité des participants ont apprécié de découvrir en personne Rudolphe le renne au nez rouge et de faire un vœu comme dans leur enfance. L'atmosphère de Blanche-Neige, les avatars colorés, les frissons hivernaux et les montagnes enneigées ont ajouté une touche supplémentaire de magie hivernale tout droit sortie des contes de fées.

Les gens ont été ravis de visiter un stand de nourriture exclusif pour déguster de délicieuses spécialités dans le Métavers. Une installation scénique exclusive a contribué à divertir les participants, qui effectuaient des mouvements de danse originaux, sans oublier les spectateurs. L'expérience immersive comprend le suivi de la main, la saisie et l'imitation des mouvements de la main en temps réel lors de l'interaction avec les objets du jeu dans le Métavers.

Aspects technologiques qui ont contribué au succès de l'événement du Métavers

Antier est entré dans l'histoire en proposant une expérience de Noël dans le Métavers multi-utilisateurs, basée sur le Web et compatible avec la RV, à des personnes vivant dans différents pays.

Certains faits intéressants ont permis à la communauté mondiale de profiter de l'événement Antier avec beaucoup de ferveur et d'enthousiasme. L'utilisation appropriée des capteurs de la caméra oculus a été réalisée par une programmation qui a permis d'imiter les mouvements de la main. Chaque doigt de la main est configuré os par os, ce qui permet de suivre et de simuler les mouvements de la main et des doigts.

Les participants pouvaient utiliser les contrôleurs oculus pour se déplacer et explorer l'environnement. Les équipes de conception et de développement ont utilisé principalement deux outils logiciels, à savoir Blender et Unity. Deux méthodes différentes ont été utilisées pour chatter. Le chat vocal a été possible grâce à Agora Voice Chat, et la messagerie textuelle a été assurée par les techniciens d'Antier grâce à Photon Chat. La société a utilisé Photon Pun pour intégrer une fonction multijoueur en ligne dans le Métavers. Actuellement, le Métavers peut accueillir jusqu'à 1 000 joueurs. Étant conçu en Webgl, le Métavers nécessite un minimum de 4 Go de RAM et une connexion Internet rapide.

Comment Antier a-t-il essayé d'évaluer son succès ?

En raison de son approche professionnelle, la société a permis aux participants du projet Méta-Noël de donner leur avis avant de quitter la plateforme. Cela a permis aux responsables technologiques de comprendre l'expérience des gens et de déterminer dans quelle mesure ils ont apprécié fêter Noël dans le Métavers. Les utilisateurs ont également pu interagir avec un PNJ et explorer les NFT.

Voici le score de performance général :

Le nombre de personnes qui se sont inscrites à cet Anfestier : 25 035

Le nombre de personnes qui ont participé à la célébration : 18 234

Le nombre de personnes qui ont laissé leurs commentaires : 987

À propos d'Antier Solutions

Antier est un leader de la technologie de la blockchain et du Métavers. L'équipe technique ne cesse d'innover, et Anfestier est le parfait exemple de leurs efforts. Ils aident également les entreprises mondiales et locales à tirer le meilleur parti de la crypto-verse et à profiter des échanges monétaires sans heurts avec une sécurité accrue.

L'équipe d'Antier est spécialisée dans le traitement des niches DeFi, DAO, Web 3, NFTs, jeux, portefeuilles de crypto-monnaies, crypto-monnaies et tokens, et crypto-banques. L'entreprise aide les passionnés de technologie à expérimenter les cas d'utilisation du Métavers qui ne serviront pas seulement le secteur des entreprises mais aussi les industries du divertissement et de la défense.

Contacts pour les médias :

Site Internet : https://www.antiersolutions.com/

Telegram : https://t.me/antiersupport

Facebook : https://www.facebook.com/antiersolutions

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/antiersolutions/

Image : https://mma.prnewswire.com/media/1973887/Antier_Meta_Chirstmas_2022.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1391440/Antier_Solutions_Logo.jpg

SOURCE Antier Solutions