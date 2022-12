Antier fournit des solutions Web 3.0 exclusives importantes pour les secteurs de l'éducation et des soins de santé

NOTTINGHAM, Angleterre, 19 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La principale société de blockchain, Antier, propose des solutions commerciales futuristes basées sur la technologie Web 3.0. Comme le Web3 assure la transparence, la sécurité et le cryptage, il permet de résoudre les problèmes liés à l'établissement de la confiance et à la facilité des paiements.

Pour aider les fournisseurs de services d'éducation et de soins de santé avec les technologies Web 3.0, Antier améliore leurs capacités en mettant en action la technologie blockchain et métaverse.

Antier Provides Exclusive Web 3.0 Solutions That Matter For Education & Healthcare Industries

Selon le fondateur et PDG d'Antier, M. Vikram Raj Singh, « Antier s'engage à fournir un écosystème blockchain décentralisé aux entreprises, ainsi que des solutions de pointe pour les salles de classe et les établissements de santé basés sur le métavers ». Il poursuit : « Les jeux Web 3.0 ayant ouvert une nouvelle voie pour gagner tout en jouant, nous proposons également des solutions de jeu absolument fantastiques ».

Antier détient également une expertise dans les graphiques 3D, les technologies AR/VR, la blockchain et les métavers qui peuvent non seulement être utilisés pour stimuler les ventes et le marketing, mais aussi pour développer des classes virtuelles pour les étudiants et fournir des formations aux professionnels de la santé.

L'entreprise fournit des services de développement Web 3.0 pour l'automatisation des activités, l'accélération des livraisons et des paiements et l'optimisation du développement des relations avec les clients. Ses solutions basées sur le Web 3.0 ont permis à plusieurs entreprises d'exploiter au mieux les informations issues des données pour améliorer leurs plans d'affaires et leurs stratégies de vente.

Antier permet désormais aux pédagogues de cibler plus facilement le marché mondial, sans se soucier des complexités de paiement. Le traitement des paiements peut se faire par le biais de réseaux blockchain trustless.

De même, les services de santé peuvent bénéficier des services exclusifs de développement de métavers d'Antier. Récemment, l'entreprise a organisé un événement festif, Anfestier , au cours duquel les employés ont été invités à célébrer Diwali dans le métavers. Il n'est pas étonnant que ce soit la première fois qu'une entreprise fasse quelque chose d'extraordinairement spécial pour ses employés sur la scène mondiale.

En dehors de cela, l'entreprise vise à fournir des solutions adaptées à la blockchain pour tous les types d'entreprises. Toutes les entreprises prospèrent grâce à la sécurisation rigoureuse des données sensibles, et c'est ce à quoi s'engagent les solutions Web 3.0. Par conséquent, cela garantit également une plus grande liberté et une plus grande agilité. Antier aide à utiliser les innovations évolutives, comme l'utilisation de chatbots, pour permettre de meilleurs services à la clientèle.

Antier possède une expertise en matière de réalité augmentée et de réalité virtuelle, et peut également créer des graphiques 3D haute-fidélité. La combinaison de ces technologies peut contribuer à produire un jumeau numérique du scénario dans le monde réel et à modifier les modes d'interaction entre les entreprises et leurs clients. Les techniciens d'Antier peuvent aider les entreprises à créer des magasins virtuels dans lesquels les clients peuvent choisir des répliques numériques de produits du monde réel, les payer sous forme de cryptomonnaie et recevoir le produit réel à leur porte. Il n'est pas étonnant qu'Antier s'engage à apporter de grands changements dans le fonctionnement du monde de l'entreprise.

À propos d'Antier Solutions

Antier est l'une des sociétés pionnières du développement Web 3.0 qui occupe une place de premier ordre dans le secteur de la blockchain depuis plus de 10 ans maintenant. Elle a embauché les meilleurs talents dans les domaines du Web 3.0, de la blockchain, de la NFT, des métavers, des portefeuilles, de la banque cryptographique, du développement des échanges cryptographiques, du développement des pièces de monnaie et bien plus encore.

