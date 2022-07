Antiparasitário para cães NexGard® Spectra completa um ano no Brasil com vendas acima do esperado e consolidação no mercado

De acordo com Xavier Andivia, Head da Divisão de Saúde Animal no Brasil, a linha NexGard® tem importância fundamental para a empresa e corresponde a uma parcela significativa das vendas de produtos: "A linha NexGard® é muito importante para nós, pois representa em termos práticos o que o nosso DNA de inovação pode oferecer em bem-estar animal e Saúde Única, ou seja, que favorece animais e o ambiente familiar, deixando-o livre de parasitas. Quando falamos de negócios, sua importância também é incontestável. Em 2021, por exemplo, nós registramos vendas líquidas globais de 4,3 bilhões de euros, sendo 916 milhões de euros somente de produtos desta linha. Isso significa que 20,3% das receitas em Saúde Animal vêm deste antiparasitário", afirma o executivo. "E o Brasil tem papel fundamental neste processo, pois passou a comercializar o NexGard® Spectra em 2021, incrementando o volume de vendas, e produz todos os tabletes vendidos no mundo inteiro em sua fábrica de Paulínia (SP). É um orgulho para nós".

Desde que foi lançado, o NexGard® Spectra foi produto de todo o segmento pet que mais recebeu investimentos em mídia no Brasil, de acordo com o Ibope. Bruno Gallerani, gerente de marketing de Pets da empresa, explica: "Este foi o maior lançamento da história da divisão de Saúde Animal da companhia no Brasil, por isso fizemos investimentos significativos para dar a visibilidade merecida que a marca pede. Além disso, promovemos diversas ações sociais, como doação de medicamentos para a OSCIP 'Moradores de Rua e Seus Cães' e uma campanha junto à AMPARA Animal, em que projetamos animais disponíveis para adoção em um prédio na Avenida Paulista".

O fato de o NexGard Spectra® proteger os cães eliminando sarna de ouvido e vermes intestinais, além da prevenção e tratamento de pulgas e carrapatos, o coloca em destaque no mercado nacional, pois é o único produto oral que combate os principais parasitas externos e internos com apenas um tablete. "Já vimos com grande frequência os tutores prevenirem seus cães de parasitas externos, como pulgas e carrapatos. Porém, é mais raro observar a prevenção aos parasitas internos, que também causam grandes prejuízos", afirma dra. Karin Botteon, gerente técnica de Pets da Boehringer Ingelheim. "Essa prevenção é fundamental, pois os vermes intestinais causam grande desconforto aos animais, como perda de peso, apatia e anemia e podem causar zoonoses, como é o caso do 'bicho geográfico', que ocorre após o contato do ser humano com solo contaminado pelas fezes do pet com presença de ancilostomídeos (vermes intestinais). Já a sarna otodécica, ou sarna de ouvido, ocorre pela infestação do ácaro Otodectes cynotis e causa grande irritação aos cães, como coceira e feridas"

Sobre o NexGard Spectra®

O NexGard Spectra® é o novo produto da Boehringer Ingelheim Saúde Animal no Brasil e faz parte da linha de antiparasitários NexGard®, líder mundial no segmento. Toda a sua produção é feita em Paulínia (SP) e distribuída para o mundo inteiro. Ele é recomendado para o tratamento de pulgas, carrapatos, sarna de ouvido e vermes intestinais. Em sua fórmula, estão presentes os princípios ativos: afoxolaner, ectoparasiticida que elimina pulgas, carrapatos e ácaros da sarna otodécica, e a milbemicina oxima, endoparasiticida que trata infecções ocasionadas por nematódeos gastrintestinais.

Boehringer Ingelheim Saúde Animal

A Boehringer Ingelheim Saúde Animal está trabalhando em inovação de primeira classe para a previsão, prevenção e tratamento de doenças em animais. Para veterinários, tutores, produtores rurais e governos em mais de 150 países, oferecemos um portfólio amplo e inovador de produtos e serviços para melhorar a saúde e o bem-estar de animais de companhia e de produção. Como líder global no setor de saúde animal e como uma empresa familiar, na Boehringer Ingelheim nós adotamos uma perspectiva de longo prazo. As vidas de animais e humanos estão interconectadas de maneiras profundas e complexas. Sabemos que quando os animais são saudáveis, os humanos também são. Ao usar as sinergias entre nossos negócios de Saúde Animal e Saúde Humana e ao agregar valor por meio da inovação, melhoramos a saúde e o bem-estar de ambos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1867569/Frame_Spectra_3__1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867570/NexGard_SPECTRA_Logo_RTM_Lt_Chevron_CMYK_01_Logo.jpg

FONTE Boehringer Ingelheim

SOURCE Boehringer Ingelheim