Antisséptico nasal e oral Halodine® demonstra atividade antiviral rápida contra o SARS-CoV-2 (COVID-19)

FORT LAUDERDALE, Flórida, 14 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A Veloce BioPharma LLC informou hoje que seu antisséptico Halodine® demonstrou eficácia viricida rápida contra o SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19. O Halodine® é um antisséptico de iodopovidona patenteado, desenvolvido em parceria com clínicos proeminentes, para administração nasal e oral frequente. Em experimentos conduzidos pelo Instituto para Pesquisa Antiviral da Universidade do Estado de Utah (The Institute for Antiviral Research at Utah State University), um laboratório BSL3+, as preparações do antisséptico nasal e oral patenteadas do Halodine® comprovaram que podem inativar rapidamente o SARS-CoV-2. Foi comprovado que o antisséptico é eficaz contra o SARS-CoV-2, mesmo em diluições tão baixas como 1/20 das soluções disponíveis comercialmente.