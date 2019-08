AntWorks e Everest Group apresentam o Playbook de processamento inteligente de documentos

SINGAPURA, 15 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- As empresas possuem processos com uso intensivo de dados e partes interessadas que procuram otimizar recursos e maximizar retornos financeiros. Para enfrentar estes desafios, muitas empresas estão adotando a Automação Robótica de Processos (ARP), mas faltam orientações sobre quais soluções e estratégias levam ao verdadeiro sucesso da automação. O novo Playbook de Processamento Inteligente de Documentos (PID) fornece estas orientações especializadas.

A AntWorks™, provedora global de soluções de inteligência artificial e automação inteligente baseadas na ciência fractal, patrocinou o Playbook para PID através da empresa de pesquisa Everest Group, que criou este guia pioneiro de forma independente com uma metodologia tecnológica-agnóstica. O Playbook para PID observa que as soluções de ARP comumente adotadas não podem processar dados semiestruturados e não estruturados e não aprendem; enquanto a automação inteligente baseada na ARP extrai dados de documentos complexos não estruturados com Aprendizado de Máquina e permite a automação completa de processos de negócios inteiros.

"O novo Playbook para PID do Everest Group oferece às empresas uma metodologia para planejar e sustentar programas de automação plurianuais para processos centrados em conteúdo", disse Sarah Burnett, vice-presidente executiva e analista ilustre do Everest Group. "O PID ainda é algo novo para muitas empresas e um guia abrangente como o Playbook possibilita a elas visualizar e planejar um esquema que responda perguntas sobre o que fazer a seguir e como atingir necessidades e metas infinitas de eficiência".

Asheesh Mehra, cofundador da AntWorks e CEO do grupo, acrescentou: "A má notícia é que o ecossistema de ferramentas tecnológicas está ruim e limita as empresas à automação de tarefas. A boa notícia é que a indústria está se dando conta de que o processamento direto requer um conjunto de dados limpo. O Playbook para PID oferece uma maneira poderosa para as empresas evoluírem para a verdadeira automação de processos".

O Playbook para PID fornece tendências da indústria e melhores práticas, analisa as características do mercado com PID e inclui estudos de casos empresariais da Mercer e da CRISIL.

Para saber mais sobre como as empresas podem se beneficiar da automação inteligente, baixe uma cópia gratuita do Playbook para PID aqui: www.ant.works/IDP-Playbook .

Sobre a AntWorks:

A AntWorks™ é uma empresa global de inteligência artificial e automação inteligente que cria novas possibilidades com dados através da digitalização, automação e inteligência empresarial. Como primeira e única Plataforma de Automação Integrada (PAI) do mundo baseada em princípios da ciência fractal e reconhecimento de padrões que compreende todos os tipos de dados, a ANTstein™ SQUARE digitaliza cada pedaço de informação para uma gama diversificada de indústrias. Acesse o endereço www.ant.works para capacitar sua empresa, automatizando processos de negócios complexos de ponta a ponta.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960427/AntWorks___15May19_7_Logo.jpg

FONTE Antworks

SOURCE Antworks