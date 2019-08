AntWorks é reconhecida como uma líder na NEAT da NelsonHall para plataformas de automação inteligentes

De acordo com o relatório, a AntWorks está entre as mais "fascinantes competidoras" do setor da automação cognitiva, e à frente da indústria na oferta de IAP de pilha completa. A precisão superior na curadoria de dados não estruturados e com base em imagem, inclusive extração manuscrita, reconhecimento de imagem e verificação de assinatura com sua tecnologia de aprendizado fractal é um forte diferenciador.

Mike Smart, analista sênior da NelsonHall e o autor do relatório, disse que "O mecanismo da AntWorks está na ponta do entendimento da informação contextual de diversos tipos de documentos não estruturados, na forma de textos ou manuscritos, com um alto nível de precisão. A AntWorks é bem avaliada por importantes organizações com alto volume de processos industriais específicos ou de back office, e por aquelas que possuem uma extraordinária implementação de processos de automação robótica (RPA, em inglês) para conduzir em escala e estão ficando frustradas com seu nível de produtividade de bots".

Asheesh Mehra, fundador adjunto e CEO de grupo da AntWorks, disse que "A AntWorks foi a primeira da indústria da automação inteligente a afirmar e criar o conceito da Plataforma de Automação Integrada, sustentada pela ciência de fractais. Ser classificada como uma líder nas categorias 'Geral' e 'Capacidade de Automação Inteligente de Ponto a Ponto', em tão pouco tempo e contra pesos pesados da indústria, valida o valor que o AntWorks oferece aos seus clientes ao permitir automação inteligente autêntica, ininterrupta, com uma abordagem de avaliação, melhoria e controle dos dados (data-first).

Confira a avaliação da NelsonHall e a classificação da AntWork aqui: http://www.ant.works/NH-IAP-NEAT

Sobre a AntWorks

A AntWorks™ é uma empresa global de inteligência artificial e automação inteligente, criando novas possibilidades com dados através da digitalização, automação e inteligência empresarial. Como a primeira e única Plataforma de Automação Integrada (IAP, em inglês) do mundo sustentada por princípios da ciência dos fractais e reconhecimento de padrões que compreende todo tipo de dados, a ANTstein™ SQUARE digitaliza todas as peças de informação para uma variedade de setores. Visite www.ant.works para capacitor sua empresa, automatizando processos empresariais complexos, ponto a ponto.

