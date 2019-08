AntWorks et Everest Group présentent un manuel sur le traitement intelligent des documents (TID)

Ce guide innovant aide les entreprises à mettre en place, à faire évoluer et à étendre l'automatisation de leurs processus grâce à des solutions TID

SINGAPOUR, 15 août 2019 /PRNewswire/ -- Les organisations s'appuient sur des processus consommateurs de données tandis que les différentes parties prenantes cherchent à optimiser les ressources et à maximiser les rendements financiers. Pour répondre à ces défis, de nombreuses entreprises adoptent l'automatisation robotisée des processus (Robotic Process Automation, RPA), sans toutefois bénéficier de conseils avisés sur les solutions et stratégies qui garantiraient la réussite de cette automatisation. Le nouveau manuel sur le traitement intelligent des documents (TID) leur prodiguera des conseils d'experts en la matière.

AntWorks™, fournisseur mondial de solutions d'intelligence artificielle et d'automatisation intelligente basées sur la science fractale, a parrainé le manuel TID de la société de recherche Everest Group, laquelle a créé ce guide d'un genre inédit de manière indépendante avec une méthodologie ne reposant sur aucune technologie particulière. Le manuel TID précise que les solutions RPA couramment mises en place ne sont pas capables de traiter des données semi-structurées ou non structurées et qu'elles n'apprennent pas, alors que l'automatisation intelligente se base sur la RPA, extrait des données de documents non structurés complexes au moyen de l'apprentissage automatique et permet l'automatisation de processus opérationnels complets de bout en bout.

« Le nouveau manuel TID d'Everest Group propose aux entreprises une méthodologie en vue de planifier et de soutenir des programmes d'automatisation pluriannuels pour des processus axés sur le contenu », a déclaré Sarah Burnett, vice-présidente exécutive et analyste senior chez Everest Group. « Le TID est encore nouveau pour de nombreuses organisations et une présentation complète de cette fonctionnalité telle que le manuel la propose leur permettra de planifier une feuille de route indiquant les prochaines étapes et expliquant comment répondre aux besoins et objectifs qui sont sans fin en matière d'efficience. »

Asheesh Mehra, co-fondateur d'AntWorks et PDG du groupe, a ajouté : « La mauvaise nouvelle, c'est que l'écosystème des outils technologiques ne fonctionne plus, ce qui limite les entreprises à l'automatisation des tâches. La bonne nouvelle, c'est que l'industrie réalise peu à peu qu'un traitement direct exige un ensemble de données propres. Le manuel TID offre aux entreprises un outil puissant pour avancer vers ce qui sera une véritable automatisation des processus. »

Le manuel TID présente les tendances de l'industrie et les meilleures pratiques, analyse les caractéristiques du marché du TID et contient des études de cas réalisées sur des entreprises par Mercer et CRISIL.

Pour en savoir plus sur la manière dont les organisations peuvent profiter de l'automatisation intelligente, n'hésitez pas à télécharger gratuitement le manuel TID sur la page : www.ant.works/IDP-Playbook.

AntWorks™ est une entreprise mondiale spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation intelligente qui crée de nouvelles possibilités d'exploiter les données grâce à l'automatisation, la numérisation et la veille d'entreprise. Première et unique plateforme d'automatisation intégrée (PAI) au monde fonctionnant selon les principes de la science fractale et de la reconnaissance des formes et capable de comprendre chaque type de donnée, ANTstein™ SQUARE numérise chaque élément d'information pour une gamme d'industries diverses. Rendez-vous sur le site www.ant.works pour dynamiser votre entreprise en automatisant des processus opérationnels complexes de bout en bout.

